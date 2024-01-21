İran\'da bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü

İran'ın Kirman kentinde bulunan kışlada bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Ordusu Güneydoğu Bölge Karargahı Komutanı Emir Gulamaliyan olaya ilişkin bilgi verdi.
Gulamaliyan, "Askerlerimizden birinin, yatakhanedeki silah arkadaşlarına ateş etmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti." dedi.
Saldırının gerekçesinin henüz bilinmediğini dile getiren İranlı komutan, olaydan sonra kaçan saldırganın yakalanmasına çalışıldığını aktardı.
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