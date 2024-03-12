İran'da Çarşamba Suri kutlamalarında 12 kişi hayatını kaybetti

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İran'da Hicri Şemsi takvime göre yılın son çarşamba gecesi yapılan Çarşamba Suri kutlamaları öncesi yaşanan kazalarda, aralarında havai fişek ve maytap üreticilerinin de bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti, 497 kişi yaralandı.

Mehr Haber Ajansı, İran Acil Durum Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Çarşamba Suri kutlamaları kapsamında yaşanan kazalarda 12 kişinin hayatını kaybettiği, 497 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yaralananlardan 20'sinin uzuvlarını kaybettiği, 239'unda çeşitli derecelerde yanık oluştuğu kaydedildi.

İran'da yeni yıl (Nevruz) öncesi yılın son çarşamba gecesi yapılan kutlamalarda özellikle çocuklar ve gençler; yakılan ateşlerin üzerinden atlıyor, havai fişek ve maytapları ateşe veriyor. Bu kutlamalar ve öncesindeki hazırlıklarda yaşanan kazalar, her yıl ülkede onlarca kişinin ölümüne, yüzlercesinin yaralanmasına neden oluyor.

Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran'da Nevruz 21 Mart'ta başlıyor.