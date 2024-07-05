İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Oy Verme Süresi Üçüncü Kez Uzatıldı

Güncel

İran'da 14'üncü Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ikinci turunda daha önce iki defa uzatılan oy verme süresi üçüncü kez uzatıldı.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, İçişleri Bakanlığı Seçim Kurulu Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, oy verme süresine ilişkin açıklamada bulundu.

İslami, yerel saatle 08.00'de başlayan ve 18.00'de sona ermesi öngörülen ancak önce saat 20.00'ye daha sonra 22.00'ye kadar uzatılan oy verme süresinin, ihtiyaç doğrultusunda Seçim Kurulunun kararıyla saat 24.00'e kadar uzatıldığını belirtti.

İran seçim kanunlarına göre, oy verme işlemi için sürenin uzatılması gece 24.00'e kadar devam edebilir ancak bu saatten sonra süre yeniden uzatılamaz.

Ülkede saat 24.00 itibarıyla seçim merkezlerinin kapıları kapatılıyor, o saate kadar merkeze girmiş seçmenler oy kullanmaya devam edebiliyor.

İran'da 62 milyon seçmen için 59 binden fazla merkezde kurulan sandıklarda oy verme işlemi devam ediyor.

Seçimlerde reformist aday Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakar aday Said Celili yarışıyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada cumhurbaşkanı seçiminin birinci turuna göre katılımın ikinci turda arttığı aktarıldı.

Tahran'ın en büyük seçim merkezlerinden İrşad Hüseyniyesi ve diğer seçim noktalarında ilk tura göre katılımın fazla olduğu görüldü.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda adayların hiçbiri yüzde 50+1 oy alamadığından seçim ikinci tura kalmıştı.

Seçim sonuçlarına dair ilk verilerin gece yarısı yayımlanması, kesin sonuçların ise yarın öğleden önce açıklanması bekleniyor.