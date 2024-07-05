İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Oy Verme Süresi Üçüncü Kez Uzatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Oy Verme Süresi Üçüncü Kez Uzatıldı

İran'da 14'üncü Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ikinci turunda daha önce iki defa uzatılan oy verme süresi üçüncü kez uzatıldı. İçişleri Bakanlığı Seçim Kurulu Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, oy verme süresinin ihtiyaç doğrultusunda Seçim Kurulunun kararıyla saat 24.00'e kadar uzatıldığını belirtti. Seçimlerde reformist aday Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakar aday Said Celili yarışıyor. Seçim sonuçlarına dair ilk verilerin gece yarısı yayımlanması, kesin sonuçların ise yarın öğleden önce açıklanması bekleniyor.

05.07.2024 21:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'da 14'üncü Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ikinci turunda daha önce iki defa uzatılan oy verme süresi üçüncü kez uzatıldı.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, İçişleri Bakanlığı Seçim Kurulu Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, oy verme süresine ilişkin açıklamada bulundu.

İslami, yerel saatle 08.00'de başlayan ve 18.00'de sona ermesi öngörülen ancak önce saat 20.00'ye daha sonra 22.00'ye kadar uzatılan oy verme süresinin, ihtiyaç doğrultusunda Seçim Kurulunun kararıyla saat 24.00'e kadar uzatıldığını belirtti.

İran seçim kanunlarına göre, oy verme işlemi için sürenin uzatılması gece 24.00'e kadar devam edebilir ancak bu saatten sonra süre yeniden uzatılamaz.

Ülkede saat 24.00 itibarıyla seçim merkezlerinin kapıları kapatılıyor, o saate kadar merkeze girmiş seçmenler oy kullanmaya devam edebiliyor.

İran'da 62 milyon seçmen için 59 binden fazla merkezde kurulan sandıklarda oy verme işlemi devam ediyor.

Seçimlerde reformist aday Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakar aday Said Celili yarışıyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada cumhurbaşkanı seçiminin birinci turuna göre katılımın ikinci turda arttığı aktarıldı.

Tahran'ın en büyük seçim merkezlerinden İrşad Hüseyniyesi ve diğer seçim noktalarında ilk tura göre katılımın fazla olduğu görüldü.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda adayların hiçbiri yüzde 50+1 oy alamadığından seçim ikinci tura kalmıştı.

Seçim sonuçlarına dair ilk verilerin gece yarısı yayımlanması, kesin sonuçların ise yarın öğleden önce açıklanması bekleniyor.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Mesud Pezeşkiyan, Said Celili, İran, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Oy Verme Süresi Üçüncü Kez Uzatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:04 Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını ’’emsali olmayan en yüksek riskli maç’’ olarak belirledi Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını ''emsali olmayan en yüksek riskli maç'' olarak belirledi
20:41 Silahların susması için şartlarını tek tek sıraladı Putin ateşkese hiç olmadığı kadar yakın Silahların susması için şartlarını tek tek sıraladı! Putin ateşkese hiç olmadığı kadar yakın
19:56 Vincenzo Montella’dan UEFA’ya Merih Demiral tepkisi: Bizi daha çok motive edecek Vincenzo Montella'dan UEFA'ya Merih Demiral tepkisi: Bizi daha çok motive edecek
17:37 MİT’in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi MİT'in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi
21:34 Uzatmalarda Almanya’yı 2-1 yenen İspanya, EURO 2024’te yarı finale yükseldi Uzatmalarda Almanya'yı 2-1 yenen İspanya, EURO 2024'te yarı finale yükseldi
19:05 İYİ Parti’den “bozkurt“ işareti için yasa teklifi: Türklerin ulusal sembolü kabul edilmeli İYİ Parti'den "bozkurt" işareti için yasa teklifi: Türklerin ulusal sembolü kabul edilmeli
19:00 Bolu Belediyesi, bozkurt işareti yaptığı için ceza alan Merih Demiral’ın heykelini dikecek Bolu Belediyesi, bozkurt işareti yaptığı için ceza alan Merih Demiral'ın heykelini dikecek
18:33 Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Samsun’daki devasa yılan iddiasını Haberler.com’a değerlendirdi: Aileye görünen yılan üç harfli Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Samsun'daki devasa yılan iddiasını Haberler.com'a değerlendirdi: Aileye görünen yılan üç harfli
17:28 Ali Koç’un Galatasaray derbisinde yaşanan olaylarla ilgili “şüpheli“ sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı Ali Koç'un Galatasaray derbisinde yaşanan olaylarla ilgili "şüpheli" sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı
17:15 MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın
17:14 Transfer imzaya kaldı Mourinho’nun 1 numaralı golcüsü Fenerbahçe’ye geliyor Transfer imzaya kaldı! Mourinho'nun 1 numaralı golcüsü Fenerbahçe'ye geliyor
16:48 TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA’nın Merih Demiral’a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı
16:21 Elazığ’da göl kıyısındaki bir kamyonette biri kadın 2 kişi ölü bulundu Elazığ'da göl kıyısındaki bir kamyonette biri kadın 2 kişi ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 22:49:43. #1.13#
SON DAKİKA: İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Oy Verme Süresi Üçüncü Kez Uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement