İran'da gaz sızıntısı: 1 asker öldü, 10 asker zehirlendi

İran'ın İsfahan eyaletinde, Devrim Muhafızları Ordusuna ait bir atölyede meydana gelen gaz sızıntısında 1 asker öldü, 10 asker de zehirlendi.
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansının haberinde, Devrim Muhafızları Ordusuna ait bir atölyede gaz sızıntısı meydana geldiği belirtildi.
Gaz sızıntısı sonucu 1 askerin öldüğü. 10 askerin de zehirlendiği aktarılan haberde, konuya ilişkin detaylı bilgi verilmedi.
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