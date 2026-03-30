İran'da İki Terör Suçlusuna İdam Cezası - Son Dakika
İran'da İki Terör Suçlusuna İdam Cezası

30.03.2026 11:53
İran'da Halkın Mücahitleri Örgütü yönlü terör eylemleri nedeniyle iki kişi idam edildi.

İran'da, Halkın Mücahitleri Örgütü'nün yönlendirmesiyle "terör eylemleri düzenlemek" suçlamasıyla yargılanan 2 kişinin idam cezalarının infaz edildiği belirtildi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Ekber Danişverkar ve Muhammed Takavi Sengdehi adlı iki kişi Halkın Mücahitleri Örgütü mensubu olmakla suçlandı.

Haberde, söz konusu iki kişinin "örgütün yönlendirmesiyle çok sayıda terör eylemi gerçekleştirmek, isyancı bir gruba üye olmak, örgüt yöneticileriyle bilerek iletişim kurarak ülkenin iç güvenliğine karşı suç işlemek için gizli toplantı yapmak, İran İslam Cumhuriyeti sistemini devirmek amacıyla terörist eylemler gerçekleştirmek" suçlamalarıyla yargılandığı belirtildi.

Avukatların mahkemede hazır bulunduğu ve "sanıkların itirafları", "raporlar" ve güvenlik kamerası görüntüleri dikkate alınarak, "suç mahallerine bakılıp" söz konusu iki kişinin idam cezasına çarptırıldığı ve daha sonraki süreçte de Yargıtay tarafından kararın onanmasının ardından Danişverkar ve Sengdehi adlı iki mahkumun bugün sabah asılarak idam edildiği ifade edildi.

Halkın Mücahitleri Örgütü

İran'da Şah rejimine karşı 1965'te ortaya çıkan "İslamcı sosyalist" ideolojiye sahip Halkın Mücahitleri Örgütü, 1979'daki devrimden sonraki süreçte İran yönetimiyle ayrıştı.

Bu süreçte İran'da sivil ve askeri hedeflere saldırılar düzenleyen örgüt, ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Kanada tarafından terör örgütü kabul edildi. AB, 2009'da, ABD ve Kanada ise 2012'de örgütü terör listesinden çıkardı.

Lideri Mesud Recevi'nin 2003'te kaybolmasından bu yana örgütü, eşi Meryem Recevi yönetiyor.

Son Dakika Güncel İran'da İki Terör Suçlusuna İdam Cezası - Son Dakika

SON DAKİKA: İran'da İki Terör Suçlusuna İdam Cezası - Son Dakika
