İran'da İsrail adına casusluk yapan kişi yakalandı - Son Dakika
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İran'da İsrail adına casusluk yapan kişi yakalandı

İran\'da İsrail adına casusluk yapan kişi yakalandı

İran'ın Erdebil kentinde, İsrail istihbarat teşkilatı Mossad adına casusluk faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. Söz konusu kişinin ülkenin güneyinden geldiği, sosyal medya aracılığıyla İsrail istihbarat görevlileriyle temas kurduğu ve Mossad için önemli bilgiler topladığı iddia ediliyor.

06.06.2024 09:25
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İran'ın kuzeybatısındaki Erdebil kentinde "İsrail adına casusluk" yaptığı iddia edilen bir kişinin yakalandığı bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre istihbarat birimleri, Erdebil'de İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad adına casusluk faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen bir kişiyi savcılığın talimatıyla gözaltına aldı.

Kimliği verilmeyen söz konusu kişinin ülkenin güneyindeki bir bölgeden geldiği, sosyal medya aracılığıyla üst düzey İsrail istihbarat görevlileriyle yakın temas kurduğu ve Mossad için kritik bilgiler topladığı öne sürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da İsrail adına casusluk yapan kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da İsrail adına casusluk yapan kişi yakalandı - Son Dakika
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