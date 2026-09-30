İran'da lüks otomobil ithalatı Pezeşkiyan'ın talimatıyla durduruldu

İran'da lüks otomobil ithalatı Pezeşkiyan'ın talimatıyla durdurulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed Atabek, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın talimatıyla lüks otomobil ithalatının durdurulduğunu açıkladı. Atabek, yasağın yurt dışındaki İranlılar için de geçerli olduğunu ve daha ekonomik araç ithalatına öncelik verileceğini söyledi.
İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed Atabek, lüks otomobil ithalatının Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın talimatıyla durdurulduğunu bildirdi.
Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, Atabek, otomobil ithalatına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Atabek, "Cumhurbaşkanı'nın doğrudan talimatı ile yurt dışında yaşayan İranlılar için de geçerli olacak şekilde lüks otomobil ithalatı durduruldu." dedi.
İranlı Bakan ayrıca daha ekonomik araçların ithalatına öncelik verileceğini söyledi.
Kaynak: AA
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