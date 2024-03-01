İran'da Milletvekili ve Uzmanlar Meclisi Seçimleri Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İran'da Milletvekili ve Uzmanlar Meclisi Seçimleri Devam Ediyor

İran\'da Milletvekili ve Uzmanlar Meclisi Seçimleri Devam Ediyor

İran'da 12. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ve Uzmanlar Meclisi seçimleri için oy verme süreci devam ederken, seçmenler sandığa gitmenin önemini vurguluyor. Oy verme işlemi saat 20:00'ye kadar uzatıldı ve ülke genelindeki 50 binden fazla merkezde seçmenler sandık başına giderek oylarını kullanıyor. Seçmenler, liyakatsizlik, iş bilmezlik ve yolsuzluklara karşı itirazlarını sandıkta dile getirerek değişim sağlayabileceklerini belirtiyor.

01.03.2024 18:47  Güncelleme: 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'da 12. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ve İran liderini seçme, denetleme ve azletme yetkisine sahip Uzmanlar Meclisi seçimleri için oy verme süreci devam ederken, seçmenler sandığa gitmenin önemini vurguluyor.

Sabah yerel saatle 08.00'de başlayan ve resmi olarak 18.00'de sona ermesi gereken oy verme işlemi saat 20: 00'ye kadar uzatıldı. Seçmenlerin oy kullanmaya devam etmesini gerektirecek bir durum oluşması halinde oy verme işlemi belirli aralıklarla saat 24.00'e kadar uzatılabiliyor.

Ülke genelindeki 50 binden fazla merkezde seçmenler sandık başına giderek İran Meclisindeki 290 sandalye ile Uzmanlar Meclisindeki 88 sandalye için oylarını kullanıyor.

Liyakatsizlik, iş bilmezlik ve yolsuzluklara karşı itirazı sandıkta dile getirerek değişim sağlayabiliriz

Başkent Tahran'da oyunu kullanan eski Tahran Belediye Başkanı Gulam Hüseyin Kerbasçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy kullanmama çağrısı yapan kişiler olduğuna işaret ederek, "Ben öyle düşünmedim gelip oy verdim. Bana göre (sandığa gitmemek) yanlış bir şey." diye konuştu.

Kerbasçi, oy verilmezse halkın kendilerinden rahatsız olduğu kişilerin daha da ileri gidebileceğini belirterek, "toplumdaki liyakatsizlik, iş bilmezlik ve var olan yolsuzluklara karşı itirazın sandıkta dile getirilerek değişim sağlanabileceğini" söyledi.

Halkın istediği bazı adayların başvurularının reddedilmesinin oy vermeye engel olmadığını belirten Kerbasçi, "Mesele sadece Meclise vekil göndermek değil, aynı zamanda istemediğiniz kişilerin Meclise girmelerini engellemektir." ifadesini kullandı.

Mevcut durumu değiştirmek için oy verilmesi gerekiyor

Oyunu Hüseyniye-i İrşad'da kullanan "Milletin Sesi" listesinin öncüsü ve milletvekili adayı eski Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari de yaptığı açıklamada değişim sağlamak istediklerini belirtti.

Mutahhari, "Mevcut duruma itiraz eden arkadaşlar bir kenara oturup oy vermezlerse bu durum devam eder. Mevcut durumu değiştirmek için oy verilmesi gerekiyor." dedi.

Birçok reformun gerçekleştirilmesi için Parlamentoda güçlü bir azınlık grubu oluşturulması gerektiğini dile getiren Mutahhari, "Bizim kriterimiz itidal ve akılcılığı takip ederek sloganlardan kaçınmak. Bu şekilde parlamentoda ılımlı bir grup oluşturabiliriz." ifadelerinde bulundu.

Mutahhari, herhangi bir grup ya da cepheye dahil olmadıklarını belirterek insanların seçimlere katılımının artması ile daha iyi ve ılımlı siyasetçilerin Meclise girebileceğini belirtti.

Sorunları bahane edip sandığa gitmemek yanlış

İranlı seçmen Zöhre İranmeniş ise ailece oy vermeye geldiklerini dile getirerek oy vermenin iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

Sandığa gitmenin, milletvekillerini seçip ve meclise gönderebilmek için iyi bir fırsat olduğu değerlendirmesinde bulunan İranmeniş, "Her toplumda sorun vardır. Sorun var diye sandığa gitmemek kesinlikle iyi bir şey değil." diye konuştu.

Oy vermeye gelen öğrenci Dehanı Firuzabadi, seçime katılmanın "doğru bir tercih" olduğunu belirterek, "Seçime katılım hem iyi ve doğru insanların milletvekili olarak Meclise gitmesini sağlayacak, hem de ülkenin güvenliğine katkı verecek. İnşallah katılım fazla olur bana göre katılım iyi görünüyor." ifadelerinde bulundu.

Bir diğer seçmen Ali Şeki Piledut ise, "Ben bu ülkenin çocuğuyum, oy kullanmayı görevim olarak görüyorum çünkü ülkeme değer veriyorum." diye konuştu.

İran Meclisinde bulunan 290 sandalye için ülke genelinde 15 binden fazla aday yarışırken Uzmanlar Meclisindeki 88 sandalye için ise 144 aday seçimlere katılıyor.

Kaynak: AA

Milletvekili, İran, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da Milletvekili ve Uzmanlar Meclisi Seçimleri Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Muğla'da Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı
    20:03 Muğla'da Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı

    Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında bindikleri lastik botun su alması sonucu batma tehlikesi yaşayan düzensiz göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarma operasyonunda 7'si çocuk 13 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.

  • Özhaseki: Zafer inananların, çalışanların ve iyi insanların olacak
    20:03 Özhaseki: Zafer inananların, çalışanların ve iyi insanların olacak

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde hep birlikte ipi göğüsleyeceklerini belirterek, 'Zafer inananların, çalışanların ve iyi insanların olacak.' dedi. Özhaseki, kentte bir otelde düzenlenen AK Parti Teşkilat Programı'nda, AK Parti olarak 22 yıldır hizmet belediyeciliği, marka şehirler, gönül belediyeciliği olarak çalışmalar yaptıklarını söyledi.

  • Kütahya'da Otizmli Çocuk İçin Dere Yatağında Arama Çalışmaları Devam Ediyor
    20:02 Kütahya'da Otizmli Çocuk İçin Dere Yatağında Arama Çalışmaları Devam Ediyor

    Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde kaybolan 7 yaşındaki otizmli çocuk için dere yatağında arama çalışmaları hala devam ediyor. Otizmli çocuğun kaybolduğu saatte güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri incelenerek arama çalışmaları geniş kapsamlı olarak sürdürülüyor.

  • Telefonda başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü
    20:01 Telefonda başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde telefonda başlayan sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi yaralanırken, güvenlik kameralarına yansıyan anlar kaydedildi. İddiaya göre, bir sitede görevli olan S.A. ile A.Ş. arasında telefonda yaşanan tartışma sonucunda S.A. ateş açtı ve A.Ş. karşılık verdi. Yaralanan S.A. hastaneye kaldırılırken, A.Ş. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarıyla dernek üyeleriyle buluştu
    20:01 DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarıyla dernek üyeleriyle buluştu

    Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni ile Siirt ve Kars derneklerinin üyeleriyle bir araya geldi. Bakırhan, yöre derneklerini halkın taleplerinin karşılık bulması noktasında aktif katılımcı haline getirdiklerini belirtti ve İstanbul'un güvenli bir yer olmasını, çocukların gelecek kaygısı yaşamamasını istediklerini vurguladı. Ayrıca, 31 Mart seçimleri için çıkardıkları adaylara işaret ederek, İstanbul'da adaylarını çıkaracaklarını ve helal oylarla onlarca belediye alacaklarını söyledi.

  • DAEŞ'e finansman sağlayan 4 zanlı tutuklandı
    19:59 DAEŞ'e finansman sağlayan 4 zanlı tutuklandı

    Zonguldak'ta DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. DEAŞ terör örgütüne üye olan ve finans sağlama suçundan adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Batman'da hurdalarla kapatılan gizli bölmede 49 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı
    19:59 Batman'da hurdalarla kapatılan gizli bölmede 49 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı

    Batman'ın Kozluk ilçesinde polisin durdurduğu tırın dorsesinde etrafı hurdalarla kapatılan gizli bölmede 49 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Tır şoförü gözaltına alınırken, kaçak göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.


18:44 Osmaniye’de aile kavgasında 3 kişi öldüren şahıs tutuklandı Osmaniye'de aile kavgasında 3 kişi öldüren şahıs tutuklandı
17:57 Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları için sokağa inince ortalık karıştı Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları için sokağa inince ortalık karıştı
17:18 Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde silahlı saldırı Çok sayıda yaralı var Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var
16:07 Erdoğan: Artık sözler eyleme dökülmeli, Gazze’de garantörlüğe hazırız Erdoğan: Artık sözler eyleme dökülmeli, Gazze'de garantörlüğe hazırız
18:26 Eski Batman Milletvekili Ataullah Hamidi yaşamını yitirdi Eski Batman Milletvekili Ataullah Hamidi yaşamını yitirdi
18:15 Denizli’deki hastane saldırısında yaşanan panik anları kamerada Denizli'deki hastane saldırısında yaşanan panik anları kamerada
17:50 Hem suçlu hem güçlü İl başkanı, kameralar önünde yardımcısını azarladı Hem suçlu hem güçlü! İl başkanı, kameralar önünde yardımcısını azarladı
17:41 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davasında, sanıklar 6 Mayıs’ta hakim karşısına çıkacak 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davasında, sanıklar 6 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak
17:18 Park halindeki elektrikli bisiklet alev topuna döndü Park halindeki elektrikli bisiklet alev topuna döndü
17:16 Kahramanmaraş’ta 4.1 büyüklüğünde deprem Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
15:46 Çinkonun vücut geliştirdiğini düşünen halterci, 39 madeni para ve 37 mıknatısı yuttu Çinkonun vücut geliştirdiğini düşünen halterci, 39 madeni para ve 37 mıknatısı yuttu
15:40 Hurma fiyatlarında 1 yılda korkutan artış Hurma fiyatlarında 1 yılda korkutan artış
14:41 2 öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla yargılanan öğretmenin mesajları ortaya çıktı: Keşke aynı yaşta olsak 2 öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla yargılanan öğretmenin mesajları ortaya çıktı: Keşke aynı yaşta olsak
14:34 İbrahim Tatlıses şakasından dolayı ölüm tehdidi alan komedyen Özkan Çelik, dava açıyor İbrahim Tatlıses şakasından dolayı ölüm tehdidi alan komedyen Özkan Çelik, dava açıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 20:04:00. #1.12#
SON DAKİKA: İran'da Milletvekili ve Uzmanlar Meclisi Seçimleri Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement