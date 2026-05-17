İran'da Motor Yağı Fabrikasında Yangın
İran'da Motor Yağı Fabrikasında Yangın

17.05.2026 09:23
Doğu Azerbaycan'da bir motor yağı fabrikasında çıkan yangında 10 kişi yaralandı, itfaiye müdahale ediyor.

TAHRAN, 17 Mayıs (Xinhua) -- İran'ın kuzeybatısındaki Doğu Azerbaycan eyaletinde bir motor yağı üretim fabrikasında cumartesi günü çıkan büyük çaplı yangında en az 10 kişi yaralandı.

İran devlet haber ajansı IRIB'in bildirdiğine göre, İran Kızılayı Yardım ve Kurtarma Teşkilatı operasyonlardan sorumlu başkan yardımcısı Muhammed Hüseyin Kabadi, Maragheh ilçesindeki bir sanayi parkında öğle saatlerinde yangın ihbarı alındığını ve yedi kurtarma görevlisinin derhal olay yerine sevk edildiğini açıkladı.

Resmi haber ajansı IRNA da itfaiye ekipleri ile ambulansların olay yerine sevk edildiğini bildirdi. Ajans, itfaiye ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen yangının henüz kontrol altına alınamadığını ve bölgenin yoğun duman tabakası altında olduğunu aktardı.

Yangının çıktığı fabrika, 400'den fazla çalışanıyla ülkedeki en büyük motor yağı üretim tesislerinden biri.

Kaynak: Xinhua

İş Kazası, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Güncel, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
