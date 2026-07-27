İran'da PJAK çatışması: 4 örgüt üyesi öldürüldü
İran'da, Kürdistan eyaletine bağlı Bane kenti kırsalında emniyet güçlerinin terör örgütü PJAK'ın önde gelen isimlerinden birinin de bulunduğu araca müdahale ettiği ve çıkan çatışmada 4 örgüt üyesinin öldürüldüğü duyuruldu.
İran Emniyet Teşkilatı Sözcüsü Said Muntazır el-Mehdi, Irak sınırında meydana gelen çatışmalara ilişkin bilgi verdi.
4 ÖRGÜT ÜYESİ ÖDLÜRÜLDÜ
İranlı yetkili, emniyet güçlerinin Kürdistan eyaletine bağlı Bane kenti kırsalında aralarında PJAK'ın önde gelen isimlerinden birinin de bulunduğu araca müdahale ettiğini ve çıkan çatışmada 4 örgüt üyesinin öldüğünü ifade etti.
Öldürülen örgüt mensuplarının isimlerini açıklamayan Mehdi, araçta çok sayıda tabanca, şarjör, çeşitli çaplarda mühimmat ve el bombası ele geçirildiğini kaydetti.
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