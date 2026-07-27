İran\'da PJAK çatışması: 4 örgüt üyesi öldürüldü

İran Emniyet Teşkilatı Sözcüsü Said Muntazır el-Mehdi, Irak sınırında meydana gelen çatışmalara ilişkin bilgi verdi.

4 ÖRGÜT ÜYESİ ÖDLÜRÜLDÜ

İranlı yetkili, emniyet güçlerinin Kürdistan eyaletine bağlı Bane kenti kırsalında aralarında PJAK'ın önde gelen isimlerinden birinin de bulunduğu araca müdahale ettiğini ve çıkan çatışmada 4 örgüt üyesinin öldüğünü ifade etti.

Öldürülen örgüt mensuplarının isimlerini açıklamayan Mehdi, araçta çok sayıda tabanca, şarjör, çeşitli çaplarda mühimmat ve el bombası ele geçirildiğini kaydetti.