İran'ın Kürdistan eyaletine bağlı Kamyaran ilçesinde emniyet güçleriyle terör örgütü PKK'nın ülkedeki kolu PJAK arasında çıkan çatışmada bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kamyaran Kaymakamı Kiyanuş Sakfiniya olaya ilişkin bilgi verdi.
Sakfiniya, "Kamyaran-Servebad arasında İran devrim karşıtı PJAK'la çıkan çatışmada emniyet görevlisi Muhammed Ahmed Pur hayatını kaybetti." dedi.
Ahmed Pur'un cenazesi Kamyaran'da düzenlenen resmi törenle defnedildi.
Son Dakika › Güncel › İran'da PKK ile Çatışmada Güvenlik Görevlisi Öldü - Son Dakika
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