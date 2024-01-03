İran'da bugün İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin mezarının yakınlarında meydana gelen iki ayrı patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 73'e yükseldiği açıklandı.
İran'ın güneyinde bulunan Kirman eyaletinde, 3 Ocak 2020'de ABD'nin hava saldırısı sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin mezarına 700 metre ve 1 kilometre mesafede iki ayrı patlama meydana geldi.
Patlama sırasında bölgede Süleymani'nin anma törenine katılmak için gelen çok sayıda sivil bulunuyordu. Patlamalar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 73'e, yaralı sayısının ise 171'e yükseldiği açıklandı.
Son Dakika › Güncel › İran'da Süleymani'nin mezarının yakınında meydana gelen patlamalarda ölü sayısı 73'e yükseldi - Son Dakika