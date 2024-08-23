İran'da Sünni din adamı, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a insan hakları ihlallerini engelleme çağrısı yaptı

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İran'ın önde gelen Sünni din adamlarından Zahidan Cuma İmamı Abdulhamid İsmailzehi, ülkede bazı kişilerin ülkenin temsilcisi olduğunu öne sürüp güç kullandığını belirterek, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a "ülkedeki insan hakları ihlallerini" engellemesi çağrısında bulundu.

İsmailzehi'nin ofisine ait Telegram hesabına göre, Sünni din adamı, cuma hutbesinde, yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın göreve başlamasını değerlendirdi.

Ülkedeki en büyük problemin, ekonomik sorunların iç ve dış politikalara bağlı olduğunu dile getiren İsmailzehi, "İç ve dış politikalar değiştirilmedikçe ekonomik durum iyileştirilemez." dedi.

Ülkede insan hakları ihlalleri olduğunu da dile getiren İsmailzehi, Pezeşkiyan'a bu ihlalleri engellemek için çalışması çağrısında bulundu.

İsmailzehi, "bazı güvenlik güçlerinin keyfi olarak ateş açmasının neden engellenmediğini" sorgulayarak, Şah döneminde bu tür hadiselerin cezalandırıldığını söyledi.

Sünni din adamı İsmailzehi, ayrıca ülkedeki "siyasi" tutukluların da serbest bırakılması çağrısı yaptı.