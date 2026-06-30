İran'da Terör Örgütü Üyesi 6 Kişi Etkisiz Hale Getirildi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin kuzeybatısında "terör örgütü" üyesi olduğunu açıkladığı 6 kişinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Mehabad ile Piranşehr ilçeleri arasında yer alan dağlık bir alanda 6 kişiden oluşan bölücü bir grupla çatışma çıktığı belirtildi.

Açıklamada, çatışma sonucu 6 kişinin etkisiz hale getirildiği, 4'ünün cesedine ulaşıldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca çatışmaların yaşandığı alanda 4 adet uzun namlulu silah ele geçirildiği kaydedildi.