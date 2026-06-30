İran'da Terör Örgütü Üyesi 6 Kişi Etkisiz Hale Getirildi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin kuzeybatısında "terör örgütü" üyesi olduğunu açıkladığı 6 kişinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Mehabad ile Piranşehr ilçeleri arasında yer alan dağlık bir alanda 6 kişiden oluşan bölücü bir grupla çatışma çıktığı belirtildi.
Açıklamada, çatışma sonucu 6 kişinin etkisiz hale getirildiği, 4'ünün cesedine ulaşıldığı aktarıldı.
Açıklamada ayrıca çatışmaların yaşandığı alanda 4 adet uzun namlulu silah ele geçirildiği kaydedildi.
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