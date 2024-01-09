İran\'da tıbbi malzeme ve kozmetik fabrikasında patlama: 53 yaralı

İran'ın Elborz eyaletinde, tıbbi malzeme ve kozmetik fabrikasında meydana gelen patlamada 53 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Elborz Eyaleti Tıbbi Acil Durum Yönetimi Merkezi Başkanı Ahmet Mehdevi, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Mehdevi, Elborz eyaletinin Ferdis kentindeki Simin Deşt Sanayi Bölgesi'nde tıbbi malzeme ve kozmetik fabrikasında yaşanan patlamanın ardından yangın çıktığını belirtti.

Olayda 53 kişinin yaralandığını aktaran Mehdevi, yaralananlardan bazılarının durumunun kritik olduğunu ifade etti.

Yangının yerel saatle 15.30 civarında meydana geldiğini bildiren Mehdevi, ekiplerin yangın söndürme çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Ferdis İtfaiye Teşkilatı Başkanı Hüseyin Aşuri de yangının fabrikadaki gaz çözeltisindeki patlama nedeniyle çıktığını aktardı.

Yangın söndürme çalışmalarında sona gelindiğini belirten Aşuri, yangın sonrası güvenlik önlemleri aldıklarını ifade etti.

Aşuri, yangının fabrikada büyük hasara neden olduğunu, hasarın boyutu ve patlamanın asıl sebebine ilişkin araştırmaların devam ettiğini kaydetti.