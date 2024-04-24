İran\'da Türkçe öğrenen sanatçı, kaligrafi sergisi açtı

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İran'daki Tahran Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) 3 yıl Türkçe eğitimi alan Nermin Mehdiye, kendisini "güvende hissettiğini" söylediği enstitüde "Aşkname" isimli kaligrafi sergisi açtı.

Tahran YEE'de Türkçe öğrenen kaligrafi sanatçısı Mehdiye, enstitü ile ilişkilerini mezun olduktan sonra da koparmadı.

İranlı kaligrafi sanatçısı, eserlerini Tahran YEE'de açtığı "Aşkname" isimli sergide sanatseverlerle buluşturdu.

Sergide, kahve telvesi ile hazırlanan tablodan seramik tablolara, boyamadan kabartma tekniği kullanılan tablolara kadar birçok eser bulunuyor.

İlk sergisi için Tahran YEE'yi tercih etti

İranlı kaligrafi sanatçısı Nermin Mehdiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tahran YEE'de Türkçe öğrendiğini, şimdilerde çevirmenlik için staj yaptığını sonrasında da enstitü ile bağlarını koparmadığını söyledi.

Mehdiye, sanat yolculuğunda ilk sergisi için de Tahran YEE'yi tercih ettiğini dile getirdi.

İranlı bir Türk olduğunu ve eserlerinin kendi dünyasını anlattığını söyleyen Methiye, şöyle konuştu:

"Çünkü beni bir Türk olarak güzel anlatıyor. Yani bu benim içimdeki hissiyat, aşk ve bir hiç uğruna olan kelimelerden yola çıktım. Kendi içimde aydınlıkları buldum ve burada bunu sanatseverlerin içinde, gerçek sufilerin içinde anlatmak istedim."

Kaligrafi, insan ruhunun güzelliğini dışarıya yansıtıyor

Kovid-19 sürecinde kendine vakit ayırmaya ve kaligrafi ile uğraşmaya başladığını ifade eden Mehdiye, "Yani öğrendim ve hep çalıştım, her gün yeni şeyler öğrenmeye gayret ettim. Yıllar önce kaybettiğim vakitleri doldurmaya çalıştım ve beni mutlu etti. Burada kendimi güvende hissettim ve (eserlerimi) buraya getirdim." diye konuştu.

Mehdiye, kaligrafi sanatının insan ruhunun güzelliğini dışarıya yansıttığını ve bu yönüyle kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Bu sanat olmadan yaşamanın artık kendisi için mümkün olmadığını söyleyen Mehdiye, "Türkler güzel sanattan daha iyi anlıyorlar çünkü ben yıllardır bunu yapıyorum pek de güzel şeyler söylemiyorlardı gerçekten benim için. Biraz da önümü kesiyorlardı. Ama ben bunu yapmaya gayretliyim. Ben bunu yapacağım çünkü beni ifade eden bir sanat." şeklinde konuştu.

"Yerel sanatçılarla hem ortak hem de müstakil etkinlikler gerçekleştiriyoruz"

Tahran YEE Koordinatörü İbrahim Furkan Özdemir, kurum olarak dünyanın farklı coğrafyalarında kültür sanat etkinlikleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Özdemir, "Türk kültürünü, tarihini, dilini ve sanatını tanıtıyoruz. Bunun yanı sıra bulunduğumuz ülkelerdeki yerel sanatçılarla birlikte hem ortak hem de müstakil olarak etkinlikler gerçekleştiriyoruz." dedi.

Daha önce enstitünün hem Türkçe kurslarına hem de çeviri atölyesine katılan öğrencilerinin sergisine ev sahipliği yapmaktan memnun olduklarını belirten Özdemir, Nermin Mehdiye'nin çeşitli zamanlarda yaptığı eserlerden oluşan "Aşkname" isimli kaligrafi sergisini Tahran YEE'de açma ve İranlı sanatseverlerle buluşturma fırsatı bulduklarını ifade etti.

Özdemir, "Tabi kendisinin ilk sergisi olması hasebiyle hem bizim için hem de Nermin hanım için oldukça heyecan vericiydi. Kendisinin emeklerine sağlık." şeklinde konuştu.

"Aşkname" isimli kaligrafi sergisi 25 Nisan Perşembe gününe kadar açık kalacak.