İran\'da uluslararası yaptırımlara tabi üniversitenin İHA çalışmalarına İngiliz, Avustralyalı ve Amerikalı akademisyenlerin dahil olduğu tespit edildi

The Guardian gazetesi, İran'da uluslararası mali yaptırıma tabi bir üniversitenin insansız hava aracı (İHA) çalışmalarına İngiltere, Avustralya ve ABD'deki akademisyenlerin de dahil olduğunu tespit etti.
İngiliz The Guardian gazetesi, Avustralya'daki New South Wales Üniversitesi, İngiltere'deki Southampton Üniversitesi ve ABD'deki Houston Üniversitesi'nden araştırmacıların, uluslararası yaptırımlara tabi İran'ın başkenti Tahran'daki Şerif Teknoloji Üniversitesiyle ortak çalıştığını ileri sürdü.
Söz konusu araştırmacıların, 2023'te yayınlanan İHA'ların kablosuz bağlantılarını ve iletişim kanallarının incelendiği araştırmaya katkıda bulunduğu kaydedildi.
ABD'li araştırma şirketi IPVM'den Conor Healy, söz konusu İHA'ların sinyal bozucu kullanıldığında yeni iletişim kanalları kurabildiğini, bu durumun da özellikle Rusya Ukrayna Savaşı'yla doğrudan ilgili olduğunu belirtti.
Polonya'daki Lodz Üniversitesinde Uluslararası ve Siyasi Çalışmalar Profesörü Robert Czulda, çalışmanın potansiyel olarak çok tehlikeli olduğunu söyledi.
Üniversitelerin böyle çalışmalar yapmaması gerektiğini belirten Czulda, "İran üniversitesinde insansız hava araçları üzerinde yapılan bir çalışma İran ordusu tarafından kullanılacaktır." dedi.
Öte yandan Southampton Üniversitesi sözcüsü, araştırmanın yayınlanmasının ardından "İran ile resmi ve gayriresmi tüm araştırma işbirliklerini durdurduklarını" söyledi.
Houston Üniversitesi, araştırmaya dahil olan akademisyenlerin şu anda üniversite tarafından istihdam edilmediğini veya üniversiteye bağlı olmadığını söyledi.
Şerif Teknoloji Üniversitesi, uluslararası yaptırımlara tabi tutuluyor
Şerif Teknoloji Üniversitesi, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere tarafından uygulanan mali yaptırımlara tabiyken, kurumda çalışan üst düzey bir yetkili de ABD'nin yaptırım listesinde yer almakta.
ABD merkezli Washington Enstitüsünün konuya ilişkin bir raporuna göre, İran'ın İHA programını geliştirme hızı kısmen üniversitenin araştırma desteğinden kaynaklanıyor.
Rapora göre, İran'ın ürettiği İHA'ların menzili ve isabet oranı üniversite tarafından geliştirilen cihazların yardımıyla elde edildi.
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