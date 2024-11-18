İran'da Yağışlar Yüzde 80 Düştü - Son Dakika
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İran'da Yağışlar Yüzde 80 Düştü

İran'da bazı eyaletlerde yağışlar yüzde 50 ila 80 arasında gerileyerek su kaynaklarını etkiledi.

18.11.2024 13:17
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İran'ın Huzistan, Sistan-Beluçistan, İsfahan, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Çaharmahal-Bahtiyari ve Loristan eyaletlerinde yağış oranı yaklaşık yüzde 50 ila 80 arasında geriledi.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, İran Enerji Bakanlığına bağlı Su Kaynakları Yönetim Şirketi konuya ilişkin yayımladığı son raporunda ülke genelindeki yağış durumunu değerlendirdi.

Sonbahar yağışlarının başladığı 20 Eylül'den 15 Kasım'a kadar olan sürenin ele alındığı raporda, Huzistan, Sistan-Beluçistan, İsfahan, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Çaharmahal-Bahtiyari ve Loristan eyaletlerinde yağış oranı yüzde 52'den yüzde 78'e varan oranlarda geriledi.

Doğu Azerbaycan, İylam ve Erdebil eyaletlerinde yüzde 27 ila 47 arasında olan düşüş oranı, El-Borz, Buşehr ve Batı Azerbaycan eyaletlerinde yüzde 18 ile 25 iken, Kirman ve Zencan'da yaklaşık yüzde 5 ila 7 arasında tespit edildi.

Yetkililer, yağıştaki dalgalanmaların su kaynakları ve tarım üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, planlı su yönetimi çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da Yağışlar Yüzde 80 Düştü - Son Dakika

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