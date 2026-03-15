İran'dan ABD Hedeflerine Saldırı Açıklaması - Son Dakika
İran'dan ABD Hedeflerine Saldırı Açıklaması

15.03.2026 10:31
İran, BAE'deki ABD üslerine füze saldırısı düzenledi ve Netanyahu'yu hedef alacaklarını duyurdu.

(ANKARA) - İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Al-Dhafra hava üssünde bulunan ABD güçlerini füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığını açıkladı; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hayatta olması durumunda onu hedef alacaklarını bildirdi.

İran haber ajanslarının yayımladığı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu, Al Dhafra Air Base'te konuşlu ABD güçlerine yönelik saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Açıklamada, üsse 10 füze ile sayısı belirtilmeyen insansız hava aracının fırlatıldığı ifade edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ayrıca yaptıkları açıklamada, İsrail ve ABD ile devam eden çatışmalar bağlamında İsrail Başbakanı Netanyahu'yu hedef alacaklarına dair yemin etti. Açıklamada, "Eğer bu çocuk katili suçlu hayattaysa, onu tüm gücümüzle takip etmeye ve öldürmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 10:54:36.
