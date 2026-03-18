İran'dan ABD ve İsrail Hedeflerine Füze Saldırı
İran'dan ABD ve İsrail Hedeflerine Füze Saldırı

18.03.2026 15:15
İran, ABD üsleri ve İsrail merkezlerine füze saldırıları düzenledi, 62. dalga operasyonunu açıkladı.

İran, bölgedeki ABD üsleri ve Amerikan askerlerinin toplanma noktaları ile İsrail'in muharebe destek merkezlerinin çok başlıklı ve ağır Hayberşiken, Kadir Emad ve Hac Kasım füzeleriyle hedef alındığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Sadık Vaat 4 Harekatı"nın 62. dalgası kapsamında İsrail ve ABD hedeflerine yeni saldırılar düzenlendiğini duyurdu.

Açıklamada, "Bölgedeki tüm ABD üsleri, askeri toplanma noktaları ve Siyonist muharebe destek merkezleri çok başlıklı Hayberşiken, Emad ve Hac Kasım füzeleriyle hedef alındı. 62. dalga operasyonlarında, Siyonist rejimin ve suçlu Amerika'nın son derece gelişmiş savunma sistemleri ve uyarı sirenlerinin daha açılmadan çökmesinin ardından, Akka, Hayfa, Tel Aviv ve Birussebi'deki merkezler güçlü füzelerle imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

ABD askerlerinin konuşlandığı Kuveyt'teki Ali Salim, Irak'taki Victoria, Katar'daki El-Udeid, Kuveyt'teki El Udeiri, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki El-Dafra, Ürdün'deki Muvaffak Salti, Bahreyn'deki Beşinci Filo ve Kuveyt'teki Arifjan üslerinin, "üçüncü kez, güçlü, çok başlıklı füzeler ve hassas güdümlü insansız hava araçlarıyla bombalandığı" aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, ABD-İsrail saldırılarında Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde gönüllü güvenlik teşkilatı Besic üyelerinin şehirlerde kurdukları kontrol noktalarının hedef alınmasına da işaret edilerek, "Birkaç Besic üyesine terör saldırıları, milyonlarca Besic'den oluşan geniş deryayı sarsmadı. Aksine, düşman teslim olana ve zafere ulaşana kadar, savaş yoluna devam etme iradesini artırdı." denildi.

Kaynak: AA

160 bin TL’ye satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı, eli kolu bağlandı 160 bin TL'ye satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı, eli kolu bağlandı
Tarihte eşi benzeri yok Tüm maçlar 2,5 alt bitti Tarihte eşi benzeri yok! Tüm maçlar 2,5 alt bitti
Trump’tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız Trump;'tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya 10 yıl sonra ortaya çıktı O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya 10 yıl sonra ortaya çıktı
Tabancayla video çekerken kendini öldürdü Tabancayla video çekerken kendini öldürdü
Bir annenin feryadı Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu Bir annenin feryadı! Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu

16:21
Şampiyon ilan edilince sokaklara döküldüler
15:58
Guardiola'nın gömleği olay oldu
15:44
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e: Oraya niye uğradın, açıkla
15:17
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail'e şart koştu
15:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya geçmiş olsun telefonu
13:29
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü
