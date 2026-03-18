İran'dan ABD ve İsrail Hedeflerine Füze Saldırı

İran, bölgedeki ABD üsleri ve Amerikan askerlerinin toplanma noktaları ile İsrail'in muharebe destek merkezlerinin çok başlıklı ve ağır Hayberşiken, Kadir Emad ve Hac Kasım füzeleriyle hedef alındığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Sadık Vaat 4 Harekatı"nın 62. dalgası kapsamında İsrail ve ABD hedeflerine yeni saldırılar düzenlendiğini duyurdu.

Açıklamada, "Bölgedeki tüm ABD üsleri, askeri toplanma noktaları ve Siyonist muharebe destek merkezleri çok başlıklı Hayberşiken, Emad ve Hac Kasım füzeleriyle hedef alındı. 62. dalga operasyonlarında, Siyonist rejimin ve suçlu Amerika'nın son derece gelişmiş savunma sistemleri ve uyarı sirenlerinin daha açılmadan çökmesinin ardından, Akka, Hayfa, Tel Aviv ve Birussebi'deki merkezler güçlü füzelerle imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

ABD askerlerinin konuşlandığı Kuveyt'teki Ali Salim, Irak'taki Victoria, Katar'daki El-Udeid, Kuveyt'teki El Udeiri, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki El-Dafra, Ürdün'deki Muvaffak Salti, Bahreyn'deki Beşinci Filo ve Kuveyt'teki Arifjan üslerinin, "üçüncü kez, güçlü, çok başlıklı füzeler ve hassas güdümlü insansız hava araçlarıyla bombalandığı" aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, ABD-İsrail saldırılarında Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde gönüllü güvenlik teşkilatı Besic üyelerinin şehirlerde kurdukları kontrol noktalarının hedef alınmasına da işaret edilerek, "Birkaç Besic üyesine terör saldırıları, milyonlarca Besic'den oluşan geniş deryayı sarsmadı. Aksine, düşman teslim olana ve zafere ulaşana kadar, savaş yoluna devam etme iradesini artırdı." denildi.