İran'dan ABD'ye Güvensizlik Mesajı - Son Dakika
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İran'dan ABD'ye Güvensizlik Mesajı

09.06.2026 12:00
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İran, ABD'nin samimiyetini kanıtlayamadığı sürece müzakereleri ilerletmeyeceklerini belirtti.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Tahran'ın derin güvensizliğe rağmen ABD tarafının samimiyetini kanıtlayabildiği sürece müzakerelerin ilerletilmesi konusunda çekincesi olmadığını ancak şu ana kadar Washington'un İran'ın güvenini kazanamadığını belirtti.

İbrahim Azizi, CNN televizyonuna verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın zamanda bir anlaşmaya varılacağına dair açıklamalarına rağmen dondurulmuş varlıklar ve nükleer konuda halen engellerin devam ettiğini ifade etti.

Muhtemel bir anlaşmanın, derin güvensizlik ortamında ABD'nin davranışında bir değişikliğe bağlı olduğunu belirten Azizi, "Eğer müzakere etmeye istekli olduklarından ve müzakere kurallarına uyacaklarından emin olabilirsek, İran'ın müzakere ve diyalog mantığına sahip olduğu için müzakereleri ilerletmekte hiçbir sorunu olmayacaktır." dedi.

Azizi, geçici ateşkesi savaşı sona erdirecek kalıcı bir anlaşmaya dönüştürmeyi amaçlayan görüşmeler sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın "dürüst davranmadığına" inandığını belirterek, "Buna rağmen biz defalarca müzakereleri savaş alanının bir devamı olarak kabul ettiğimizi söyledik. Müzakereleri savaşın bir parçası olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Müzakere sürecindeki belirsiz noktalara ilişkin ise Azizi, "ABD'den böyle bir çerçeveyi gerçekten uygulayabilecek bir anlaşmaya varmak için ciddi bir istek görmediklerini" söyledi.

ABD'nin müzakere öncesinde İran'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakmayı kabul ettiğini şu ana kadar Washington'dan bunu yapmaya yönelik bir istek görmediklerini söyleyen Azizi, mevcut müzakerelerin şu aşamada İran'ın nükleer programıyla ilgili konuları içermediğini kaydetti.

Azizi, İran ve ABD arasında nihai bir barış anlaşması olasılığı olup olmadığı sorusuna ise, bunun "karşı taraftan gözlemleyecekleri davranışlara" bağlı olacağını belirterek, "Bu davranışlar devam ederse, hayır. Onlara hiç güvenimiz yok." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'dan ABD'ye Güvensizlik Mesajı - Son Dakika

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