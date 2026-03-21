İran'dan ABD'ye Hark Adası Uyarısı

21.03.2026 19:26
İranlı yetkili, ABD'nin Hark Adası'na saldırısının bölgedeki durumu kötüleştireceğini belirtti.

İranlı bir askeri yetkili, ABD'nin, Hark Adası'na yapacağı olası bir saldırıda "Kızıldeniz'de güvensizliğin bir seçenek haline geleceğini" söyledi.

İran'da yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, İranlı askeri bir yetkili, Hark Adası'na yönelik saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Askeri yetkili, ABD'nin, Hark Adası'na yapacağı olası bir saldırıda "Kızıldeniz ile Babulmendep Boğazı'nda güvensizliğin direniş cephesi için bir seçenek haline geleceğini" belirterek, durumun ABD aleyhine daha ağır sonuçlar doğuracağını vurguladı.

Yetkili ayrıca, yine ABD'nin Hark Adası'na yapacağı olası bir saldırıda eşi görülmemiş bir karşılık alacağı uyarısında bulundu.

ABD'nin İran'a yönelik petrol yaptırımlarını kaldırarak küresel petrol fiyatlarını düşürme eğilimine girmesi ile İran'a ait Hark Adası'na saldırmak istemesinin bir çelişki meydana getirdiğini ifade eden yetkili, "ABD adaya saldırırsa İran bölgedeki tüm petrol tesislerine zarar verir ve bu durum konuyu ABD için daha karmaşık hale sokar ki onlara İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş bir zarar verir." uyarısında bulundu.

İran'ın petrol ihracındaki atardamarı: Hark Adası

Hark Adası, İran'ın petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90'ının gerçekleştirildiği ana terminal olarak biliniyor.

Yaklaşık 21 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip ada, Buşehr eyaleti açıklarında bulunuyor. İran ana karasına yaklaşık 30 kilometre, Buşehr limanına ise yaklaşık 55 kilometre mesafede yer alıyor. Petrol terminallerine ev sahipliği yapsa da Hark Adası, bir yerleşim yeri ve nüfusu yaklaşık 8 bin 200 kişiden oluşuyor.

Yüzölçümü küçük olmasına rağmen İran'ın enerji altyapısının merkezinde yer alan adanın bir bölümü petrol terminalleri, boru hatları ve dev depolama tanklarından oluşuyor.

Hark Adası'nda doğrudan petrol üretimi yapılmıyor. İran kara sularında ve açık denizde bulunan Ebu Zer, Furuzan ve Durud adlı petrol sahaları ile karadaki bazı petrol sahalarından çıkarılan ham petrol, deniz altı boru hatları aracılığıyla adadaki büyük depolama ve yükleme tesislerine taşınıyor.

Daha sonra petrol, depolama tanklarında saklanıyor veya dev tankerlerle başta Asya pazarlarına sevk ediliyor.

Kocaeli’nin yüksek kesimlerine kar yağdı Kocaeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
Vahim iddia: ABD Orta Doğu’ya 2 bin 500 asker daha konuşlandıracak Vahim iddia: ABD Orta Doğu'ya 2 bin 500 asker daha konuşlandıracak
Mardin’de asansör boşluğuna düşen çocuk yaralandı Mardin'de asansör boşluğuna düşen çocuk yaralandı
Sakatlıklarla boğuşan Osimhen’e ülkesinde dua desteği Sakatlıklarla boğuşan Osimhen'e ülkesinde dua desteği
İngiltere, ABD’nin İran’ın füze üslerine yönelik saldırılarında İngiliz üslerini kullanmasına izin verdi İngiltere, ABD'nin İran'ın füze üslerine yönelik saldırılarında İngiliz üslerini kullanmasına izin verdi
Ünlü şarkıcıdan veda gibi not: Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın Ünlü şarkıcıdan veda gibi not: Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın

20:14
İran’dan İsrail’e füze saldırısı Nükleer santralin bulunduğu bölgede şiddetli patlama
İran'dan İsrail'e füze saldırısı! Nükleer santralin bulunduğu bölgede şiddetli patlama
19:26
İngiltere’de nükleer denizaltıların bulunduğu üsse girmeye çalışan 2 kişiye gözaltı
İngiltere'de nükleer denizaltıların bulunduğu üsse girmeye çalışan 2 kişiye gözaltı
19:01
Hürmüz Boğazı’nın açık tutulması için 22 ülkeden “katkıda bulunma“ taahhüdü
Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması için 22 ülkeden "katkıda bulunma" taahhüdü
18:19
Bakan Fidan: İsrail ABD’yi etkileyecek, müzakere seçeneği olası değil
Bakan Fidan: İsrail ABD'yi etkileyecek, müzakere seçeneği olası değil
17:59
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı
17:16
İsrail, Natanz saldırısını reddedip ABD’yi işaret etti
İsrail, Natanz saldırısını reddedip ABD'yi işaret etti
