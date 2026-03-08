İran'dan ABD'ye 'IRIS Dena' İddiası - Son Dakika
İran'dan ABD'ye 'IRIS Dena' İddiası

08.03.2026 20:54
İran, 'IRIS Dena' fırkateyninin ABD tarafından batırıldığını ve 104 askerinin öldüğünü duyurdu.

İran, Sri Lanka yakınlarında seyir halindeyken "ABD tarafından 4 Mart'ta saldırıya uğrayan 'IRIS Dena' isimli fırkateynde 104 askerinin hayatını kaybettiğini" duyurdu.

İran Devlet Televizyonu'na göre, İran Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, ABD tarafından batırılan "IRIS Dena" isimli fırkateynle ilgili bilgilendirmede bulundu.

İran Ordusu, Milan 2026 tatbikatı kapsamında Hindistan'a giden ve dönüş yolunda ABD'nin Virginia sınıfı hızlı taarruz denizaltısı tarafından batırılan "IRIS Dena" fırkateyninin "vahşi bir saldırıya" maruz kaldığını belirterek, "ABD tarafından saldırıya uğrayan 'IRIS Dena' isimli fırkateynde 104 asker hayatını kaybederken 20 askerin akıbeti henüz tespit edilemedi." açıklamasında bulundu.

"IRIS Dena" fırkateyninde toplam 136 mürettebatın bulunduğunu belirten İran Ordusu, 32 personelin yaralı olarak sağ kurtulduğunu belirtti."

ABD'nin Virginia sınıfı hızlı taarruz denizaltısı, 4 Mart'ta İran Donanmasına ait "IRIS Dena" fırkateynini Sri Lanka açıklarında batırmıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

20:52
ABD-İsrail’in İran’a saldırılarından sonra Irak’ın petrol üretimi yüzde 60 düştü
20:38
Fenerbahçe taraftarından iki yıldız oyuncuya protesto
20:21
Türkiye, KKTC’ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
19:59
Suudi Arabistan’da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
19:58
İran’ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu
19:02
Canlı anlatım: Kadıköy’de 4 gol var
