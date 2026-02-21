İran'dan ABD'ye Nükleer Anlaşma İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan ABD'ye Nükleer Anlaşma İddiası

21.02.2026 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, nükleer anlaşma taslağının kısa sürede hazır olabileceğini açıkladı.

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile olası bir nükleer anlaşmaya ilişkin taslak metnin günler içinde hazır olabileceğini belirtti. Arakçi, ABD'nin İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini kalıcı olarak durdurmasını talep ettiği yönündeki iddiaları reddetti.

MSNBC'ye verdiği röportajda Cenevre'de yapılan son görüşmeleri "verimli" olarak nitelendiren Arakçi, tarafların müzakerelere rehberlik edecek bir dizi ilke üzerinde uzlaştığını söyledi. İranlı yetkililerin, ABD müzakere heyetine sunulmak üzere bir taslak metin hazırladığını ifade eden Arakçi, "Çok zaman almayacak... Belki bir hafta, biraz daha fazla bir süre içinde metin üzerinde ciddi müzakerelere başlayabilir ve sonuca ulaşabiliriz" ifadelerini kullandı.

Arakçi, anlaşmanın "kazan-kazan" formülüne dayanması gerektiğini vurgulayarak, ABD'nin İran'ın nükleer programının barışçıl niteliğine ilişkin güvence alması, İran'ın ise ekonomisini ağır şekilde etkileyen yaptırımlardan kurtulması gerektiğini söyledi.

ABD'nin İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini kalıcı olarak durdurmasını talep ettiği yönündeki iddiaları reddeden Arakçi, görüşmelerin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) da katkısıyla, gerekli güvenceleri sağlayacak teknik önlemlere odaklandığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı, "Şu anda İran'ın nükleer programının, zenginleştirme dahil, barışçıl olduğunu ve sonsuza dek barışçıl kalacağını nasıl garanti altına alacağımızı konuşuyoruz" dedi.

İran'ın nükleer altyapısına yönelik olası bir askeri müdahalenin sonuç vermeyeceğini dile getiren Arakçi, geçmişte İran tesislerine yönelik saldırıları ve İranlı bilim insanlarına suikastları hatırlattı ve baskının işe yaramadığını belirtti. Arakçi, "Nükleer programımızı yok edemediler... Bu program kendi ellerimizle ve bilim insanlarımız tarafından geliştirildi. Bombalama ya da askeri müdahaleyle yok edilemez" ifadelerini kullandı. Arakçi, yeni bir askeri çatışmamanın yalnızca İran için değil tüm bölge için yıkıcı sonuçlar doğuracağını kaydetti. "Biz savaşa da hazırız, barışa da hazırız," diyen Arakçi, "Eğer İran'ın nükleer programına bir çözüm arıyorlarsa, tek çözüm diplomatik müzakeredir" dedi.

Arakçi, ABD'li siyasetçilere seslenerek "İran halkıyla saygı diliyle konuşursanız, biz de aynı dille karşılık veririz... Ama bizimle güç diliyle konuşursanız, biz de aynı şekilde cevap veririz. İran halkı onurlu bir halktır. Biz yalnızca saygı diline karşılık veririz" dedi.

Tahran ile Washington arasındaki güvensizlik ve 1979'dan bu yana İran siyasetinde yer bulan "Amerika'ya ölüm" sloganlarının sorulması üzerine ise Arakçi, "Öncelikle Amerikan halkını düşmanımız olarak görmüyoruz... İran'a karşı düşmanca olanın ABD hükümetinin politikaları olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Başarılı ve kalıcı bir anlaşmanın Tahran-Washington hattındaki bu dinamiği değiştirebileceğini söyleyen Arakçi, bunun ancak ABD'nin anlaşmaya iyi niyetle bağlı kalması halinde mümkün olacağını vurguladı. 2015'te imzalanan ve resmi adı Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) olan nükleer anlaşmanın umut verici bir adım olduğunu, ancak Washington'ın anlaşmadan çekilmesiyle zedelendiğini hatırlattı.

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan ABD'ye Nükleer Anlaşma İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular
Evinde madde bulunmuştu: Kaan Tangöze’nin ifadesi ortaya çıktı Evinde madde bulunmuştu: Kaan Tangöze'nin ifadesi ortaya çıktı
Dilencinin önündekini gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani Dilencinin önündekini gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani
Ramazan’da siber tuzaklara dikkat Duygu simsarları iş başında Ramazan'da siber tuzaklara dikkat! Duygu simsarları iş başında
Messi ve Luis Suarez’in çocuklarından duygulandıran kare Messi ve Luis Suarez'in çocuklarından duygulandıran kare
Prensler de korkar Gözaltı sonrası çok konuşulacak görüntüler Prensler de korkar! Gözaltı sonrası çok konuşulacak görüntüler

10:04
Özlem Gürses’in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
09:53
65 yaşa doğal gaz müjdesi Kurallar sil baştan değişti
65 yaşa doğal gaz müjdesi! Kurallar sil baştan değişti
09:49
Murat Yıldırım’ı zorlayan bayılma sahnesi Partnerini kaldıramadı
Murat Yıldırım'ı zorlayan bayılma sahnesi! Partnerini kaldıramadı
08:55
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı
07:51
Gece yarısı suçüstü Eşini başka bir kadınla bastı
Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı
04:21
İftar vakti kanlı saldırı Son nefesinde katillerinin ismini verdi
İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 10:40:11. #7.11#
SON DAKİKA: İran'dan ABD'ye Nükleer Anlaşma İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.