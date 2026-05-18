İran'dan ABD'ye Umman Körfezi Uyarısı

(ANKARA) - İran, ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını sürdürmesi halinde Tahran'ın askeri karşılık verebileceğini belirterek, Umman Körfezi'nin "ABD donanmasının mezarlığına dönüşebileceği" uyarısında bulundu.

İran devlet televizyonuna konuşan ve İran'ın dini lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'e danışmanlık yapan Muhsin Rızai, Hürmüz Boğazı üzerindeki ablukalar nedeniyle yaşanan krizin ardından Tahran'ın sabrının tükenmekte olduğunu belirtti.

Eski Devrim Muhafızları Komutanı da olan Rızai, "İran'a yönelik deniz ablukası ne kadar uzun sürerse dünya ekonomisine verilecek zarar da o kadar büyük olur. ABD ordusuna kuşatmayı kaldırmasını tavsiye ediyoruz, aksi halde Umman Körfezi onların mezarlığına dönüşebilir" dedi.

Rızai, Hürmüz'de İran'a yönelik ablukanın "savaş eylemi" anlamına geldiğini belirterek, Tahran'ın askeri yanıt verme hakkı bulunduğunu ifade etti.

TRUMP'TAN İRAN'A TEHDİT

ABD Başkanı Donald Trump ise hafta sonu yaptığı sosyal medya paylaşımında İran üzerindeki baskıyı artırarak "İran için saat işliyor" ifadelerini kullanmıştı. Trump'ın tehdidi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından geldi.

İsrail basınında dün yer alan haberlere göre, Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde İran'a yönelik savaşın yeniden başlatılması ihtimalini ele aldı.

İran medyası ise Washington'un Tahran'ın son önerilerine "somut tavizler" içermeyen bir yanıt verdiğini belirtti. Yarı resmi Mehr Haber Ajansı, ABD'nin mevcut tutumunu sürdürmesi halinde görüşmelerin "çıkmaza girebileceğini" yazdı.

Trump daha önce de İran'ın taleplerini "tamamen kabul edilemez" olarak nitelendirmiş ve ateşkesin "yoğun bakımda" olduğunu söylemişti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Esmail Bakei ise Tahran'ın önerilerinin "sorumlu" ve "cömert" olduğunu söyledi.

Öte yandan Axios ve CNN'in haberlerine göre Trump, Çin ziyaretinden dönüşünün ardından cumartesi günü Başkan Yardımcısı J. D. Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, CIA Direktörü John Ratcliffe ve özel temsilci Steve Witkoff ile bir araya gelerek, İran'a yönelik olası yeni askeri seçenekleri değerlendirdi.