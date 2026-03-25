İran'dan ABD'ye Yanıt: Spekülasyonlar
İran'dan ABD'ye Yanıt: Spekülasyonlar

25.03.2026 15:47
İran, ABD'nin 15 maddelik talep listesini yalan olarak nitelendirdi ve Trump'ı eleştirdi.

İran Hükümet Bilgilendirme Konseyi Başkanı İlyas Hazreti, ABD'nin Tahran yönetimine sunduğu iddia edilen 15 maddelik talep listesine ilişkin, "Düşmanlar, saldırarak elde edemeyecekleri isteklerini kendi kendilerine listelemişler. Bunlar medya spekülasyonları ve (ABD Başkanı Donald) Sayın Trump'ın yalanları, bunlara fazla önem vermeyin." ifadelerini kullandı.

İran'ın yarı resmi ISNA haber ajansına göre, basına açıklama yapan Hazreti, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la görüştüklerini öne sürerek, Tahran'a 15 maddelik bir plan önerisinde bulunduğuna dair iddialarına değindi.

Trump'ın "yalan söylediğini" savunan Hazreti, "Düşmanlar, saldırarak elde edemeyecekleri isteklerini kendi kendilerine listelemişler. Bunlar medya spekülasyonları ve Sayın Trump'ın yalanları, bunlara fazla önem vermeyin." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, İran ile aktif olarak müzakereler yürüttüklerini iddia etmişti. İranlı yetkililer ise Trump'ın iddialarını yalanlamıştı. ABD ve İsrail basını, İranlı ve Amerikalı yetkililerin Pakistan'ın arabuluculuğunda görüşme yapabileceğini öne sürmüştü.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun adını vermediği İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD'nin İran ile saldırıları sonlandırmak için 15 maddelik bir teklif hazırladığı ileri sürülmüştü.

Katar'ın Al Jazeera televizyonu ise isimleri açıklanmayan Pakistanlı resmi kaynaklara dayandırdığı haberinde, İslamabad'ın Washington tarafından önerilen 15 maddelik ABD'nin talep listesi konusunda İran ile görüşmelerde bulunduğunu iddia etmişti.

