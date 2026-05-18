İran'dan ABD'ye Yeni Teklif

İran'ın, Pakistan arabuluculuğunda ABD'ye 14 maddelik yeni bir teklif metni ilettiği bildirildi.
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Tahran yönetimi Pakistan arabuluculuğunda Washington'a 14 maddelik yeni bir teklif metni iletti.
İran'ın ilettiği teklifin, "savaşın sonlandırılmasına ilişkin müzakereler ve ABD tarafının güven artırıcı adımları" konusuna odaklandığı kaydedildi.
