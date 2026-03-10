İran'dan Arabuluculuk Talebi

(ANKARA) - İran hükümet sözcüsü Fatma Muhacerani, olası bir arabuluculuk girişiminin "sadece ateşkes değil, saldırıların tamamen durdurulması ve bir daha tekrarlanmayacağına dair garanti şartıyla" yapılması gerektiğini söyledi.

Muhacerani, "Bu konu bugün halkımız tarafından ciddi şekilde talep ediliyor ve onlar bu garantiye ihtiyaç duyuyor. Savaşı başlatan biz olmadık ama onu biz bitireceğiz" ifadelerini kullandı.