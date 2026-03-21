İran'dan Ateşkes Çağrılarına Ret
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan Ateşkes Çağrılarına Ret

21.03.2026 14:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erakçi, ateşkesin yalnızca gelecekteki güvence ve tazminatla mümkün olacağını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ateşkes çağrılarını reddederek, ABD-İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşı sonlandıracak herhangi bir çözümün gelecekte saldırı olmayacağına dair güvenceleri ve savaş sırasında verilen zararın tazmin edilmesini içermesi gerektiğini söyledi.

Japonya'nın Kyodo Haber Ajansına konuşan Erakçi, ABD-İsrail'in ülkesine saldırılarıyla başlayan savaşı ve stratejik Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hürmüz Boğazı'ndaki güvensizlik durumunun ABD-İsrail saldırılarından kaynaklandığını söyleyen Erakçi, "Hürmüz Boğazı'nı biz kapatmadık, Boğaz açık. Yalnızca İran'a saldırılara katılan ülkelere ait gemilere kısıtlama getirdik." dedi.

Boğaz'dan geçişler için diğer ülkelere destek olduklarını aktaran Erakçi, Japonya gibi ülkelerin Tahran ile koordinasyon sağlaması halinde güvenli geçişin mümkün olacağını belirtti.

Ülkesinin müzakere masasında saldırıya uğradığını hatırlatan Erakçi, savaşı "İran'a dayatılan bir savaş" şeklinde nitelendirerek "Bu, yasa dışı ve sebepsiz bir saldırıydı. İran'ın cevabı meşru müdafaadır ve gerektiği sürece devam edecektir." diye konuştu.

Erakçi, ateşkes çağrılarını da reddederek şunları kaydetti:

"Geçen yıl yaşananların tekrarlanmasını istemediğimiz için ateşkesi kabul etmiyoruz. Savaş tamamen ve kalıcı olarak sona ermeli ve bu durumun tekrar yaşanmayacağına dair güvenceler verilmelidir. İran'a verilen zararlar da tazmin edilmelidir."

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

14:51
Sosyal medyayı sallayan antrenör
14:32
Osimhen'i çileden çıkaran evlilik muhabbeti: 5 kadınla evlen
14:09
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı
14:04
Gana Cumhurbaşkanı: Suarez'den nefret ediyorum ve ona hiçbir iyilik dilemiyorum
13:57
İsrail: İran'a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak
13:38
Kim Jong-Un'a karşı 0,07'lik oyu kimler verdi? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 14:55:34. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.