İran, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ra's el-Hayme kentine saldırı tehdidinde bulunup tahliye uyarısı yaptı.
Devrim Muhafızları Ordusu, Ra's el-Hayme'nin tahliye edilmesine ilişkin açıklamalı harita yayımladı.
Açıklamada, bölgenin "İran'a ait adalara yönelik saldırılarda kullanılması" gerekçesiyle BAE'nin Ra's el-Hayme kentinin yakın zamanda hedef alınacağı ifadeleri kullanıldı.
Bölge sakinlerinin haritada belirtilen güzergahları kullanarak en kısa sürede şehri terk etmeleri istendi.
Son Dakika › Güncel › İran’dan BAE’ye Saldırı Tehdidi - Son Dakika
