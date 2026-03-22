İran'dan BAE'ye Saldırı Uyarısı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.03.2026 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, BAE topraklarından gelen saldırılara yanıt verebileceğini belirtti. Gerilim artıyor.

TAHRAN/ABU DABİ, 22 Mart (Xinhua) -- İran'ın Hatemü'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) topraklarından İran'ın güneyindeki adalara yönelik saldırıların tekrarlanması halinde BAE'nin Ras el-Hayme kentini hedef alabilecekleri uyarısında bulundu.

Zülfikari cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Daha önce açıkladığımız ve uygulamada ortaya koyduğumuz üzere topraklarımıza ve ulusal egemenliğimize yönelik her türlü saldırının kaynaklandığı yeri vuracağız" dedi.

BAE'deki Ras el-Hayme Emirliği'nin en büyük kenti ve başkenti olan Ras el-Hayme aynı zamanda önemli bir sanayi ve liman kenti olarak öne çıkıyor.

Zülfikari, "BAE'nin, İran'ın Basra Körfezi'nde bulunan Ebu Musa ve Büyük Tunb adalarına yönelik sık sık düzenlenen saldırıların kaynağı haline gelmesi durumunda, İran Silahlı Kuvvetleri'nin Ras el-Hayme'ye ezici darbeler indireceği konusunda uyarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan BAE'nin de aralarında bulunduğu 22 ülke ise aynı gün yaptıkları ortak açıklamada bölgede gerilim tırmanırken İran'ın bölgedeki ticari gemilere ve sivil altyapıya yönelik saldırılarını kınadı.

Açıklamaya imza koyan BAE, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Japonya, Kanada, Güney Kore, Yeni Zelanda, Danimarka, Letonya, Slovenya, Estonya, Norveç, İsveç, Finlandiya, Çekya, Romanya, Bahreyn, Litvanya ve Avustralya, durumdan duydukları derin endişeyi dile getirdi.

Hürmüz Boğazı'nın "fiilen kapatılması" da dahil olmak üzere son gelişmelerin küresel ticaret ve enerji güvenliği açısından ciddi riskler oluşturduğu uyarısı yapıldı.

"İran'a tehditlerini, mayın döşeme çalışmalarını, insansız hava aracı ve füze saldırılarını ve Hürmüz Boğazı'nı kapatmaya yönelik diğer girişimleri derhal durdurma çağrısı yapıyor" ifadelerinin yer aldığı açıklamada ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uyulması çağrısı da yapıldı.

Kaynak: Xinhua

Birleşik Arap Emirlikleri, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 10:59:17. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.