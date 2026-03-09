İran'dan Bahreyn'e Saldırı: Yangın Çıktı

İran'dan Bahreyn'e yapılan saldırıda, Bahreyn Petrol Şirketi'nin (BAPCO) tesisine ev sahipliği yapan sanayi bölgesi olarak da bilinen Meamir'deki bir petrol tesisinin hedef alındığı ve yangın çıktığı belirtildi.

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın Ulusal İletişim Ofisi'nin açıklamasına yer verdiği haberde saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, ülkenin petrol şirketi BAPCO'nın yer aldığı Meamir'deki bir tesisin İran'dan yapılan saldırıda hedef alındığı belirtildi.

Tesiste yangın çıktğı ve hasar meydana geldiği aktarıldı.

Can kaybının yaşanmadığı saldırıda yetkililerin yangını kontrol altına almak için çalıştığı ifade edildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında bin 332 kişi hayatını kaybetti.