İran'dan BM'ye Yaptırım Tepkisi

13.03.2026 01:32
İran, ABD'nin BM'deki yaptırım toplantısını yetki suiistimali olarak nitelendirdi.

BİRLEŞMİŞ İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ülkesine yaptırımlar konusunda ABD tarafından süresi dolmuş bir gündem maddesi altında toplantı düzenlenmesinin "açık bir yetki suiistimali" olduğunu savundu.

İrevani, İran'a yaptırımları denetleyen 1737 Komitesi'nin tekrar faaliyetlerine başlaması hakkında toplanan BMGK'nın ardından BM Genel Merkezi'nde basın açıklaması yaptı.

ABD'nin bu ay BMGK dönem başkanı sıfatıyla konumunu kötüye kullanarak toplantı için üyelere baskı yaptığını savunan İrevani, "Süresi dolmuş bir gündem maddesi altında toplantı düzenlemek, açık bir yetki suiistimalinden başka bir şey değildir." ifadesini kullandı.

İrevani, 1737 Komitesi'nin 2015'te varılan nükleer anlaşmadan sonra kabul edilen 2231 sayılı BM kararı ile işlevini kaybettiğini belirterek, "BMGK'nin 2231 sayılı kararı, 18 Ekim 2025 tarihinde kesin olarak sona erdirilmiş olup, bu tarihten itibaren görev yürütme konusunda yasal bir etkisinin olmadığı sonucuna varılmıştır." dedi.

İran'ın, herhangi bir devlet veya kuruluşun, feshedilmiş komite ve mekanizmaları herhangi bir biçimde yeniden canlandırma girişimini tanımayacağını belirten İrevani, İran'ın nükleer programının her zaman barışçıl amaçlı olduğunu öne sürdü.

İrevani, İran'ın hakkı olan barışçıl nükleere erişim çabasının Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından çok sıkı bir şekilde denetlendiğine işaret ederek, "Başka hiçbir devlet bu kadar kapsamlı denetim ve incelemeye tabi tutulmadı. Bu, çifte standartların en açık tezahürüdür." ifadesini kullandı.

BMGK'da gündeme getirilen İran'ın nükleer görüşmelerden çekildiği iddiasının da kesinlikle doğru olmadığını vurgulayan İrevani, "İran hiçbir zaman diplomasiyi terk etmemiştir. İran, görüşmeler devam ederken ABD tarafından ikinci kez saldırıya uğramıştır." dedi.

Bu ay BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını yürüten ABD'nin gündeme alması ve bazı Batı ülkelerinin desteği ile dün BMGK, İran'a yönelik 1737 Yaptırımlar Komitesinin faaliyetlerine devam etmesi konusunu ele almak için toplanmıştı.

Toplantıda Rusya ve Çin, 1737 Yaptırım Komitesi'ne karşı çıkmıştı.

BM 1737 Yaptırımlar Komitesi

BMGK'nın 1737 sayılı kararı ile 2006'da İran'a yönelik yaptırımları denetlemek için kurulan Yaptırımlar Komitesinin faaliyetlerine ilişkin her 90 günde bir Konsey'e rapor sunması gerekiyordu.

Ancak komitenin faaliyetleri ABD ile İran arasında 2015'te varılan nükleer anlaşma sonrası BMGK'nın 2231 sayılı kararla yaptırımları kaldırması üzerine işlevini yitirmişti.

İran, Haziran 2025'te ABD ile müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD'nin saldırıları sonrasında UAEA ile işbirliğini askıya almış, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın girişimiyle 2231 sayılı BMGK kararında yer alan "snapback mekanizması" 28 Ağustos 2025'te yürürlüğe girerek Tahran'a BM yaptırımları geri getirilmişti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan BM'ye Yaptırım Tepkisi - Son Dakika

