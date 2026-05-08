İran'dan Dış Politika Açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin izlediği siyasete ilişkin, "İran'ın temel politikası karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar çerçevesinde dostane ilişkiler geliştirmektir." dedi.

Pezeşkiyan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ülkesinin dış siyasetine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sömürgecilik anlayışının geleceğin dünyasında yeri olmadığına vurgu yapan Pezeşkiyan, "İran'ın temel politikası karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar çerçevesinde dostane ilişkiler geliştirmektir." ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan ayrıca İran halkının tarihsel olarak hoşgörülü bir halk olduğunu ve tarihi boyunca da zulümle de mücadele ettiğini söyledi.