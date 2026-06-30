İran'dan Hürmüz Boğazı Açıklaması - Son Dakika
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İran'dan Hürmüz Boğazı Açıklaması

30.06.2026 15:55
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İran, Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesinin kendi sorumluluğunda olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesine ilişkin, "Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme konusu İran'ın sorumluluğundadır. Bu konuya başkalarının müdahale etmesine gerek yok." dedi.

Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Hürmüz Boğazı'na döşenen mayınların temizlenmesi için ortaklarıyla işbirliği yapacaklarına yönelik açıklamalarına cevap veren Bekayi, "Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme konusu İran'ın sorumluluğundadır. Bu konuya başkalarının müdahale etmesine gerek yok. Her meselede görüş ifade etmek sorumluluk manasına gelmez." ifadelerini kullandı.

Mevcut durumda ABD ile bir görüşme programlarının olmadığını hatırlatan Bekayi, "İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması maddesinin uygulanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor ve sonuca ulaşmasını ümit ediyoruz." dedi.

Bekayi, ABD ile müzakere sürecine başlanması için mutabakat zaptındaki maddelerin uygulanması ve bu uygulamaların sürekli hale getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Yükümlülüklerimizi karşı taraf yerine getirdiği sürece biz de yerine getireceğiz. Yarın uzman ekibimiz Doha'da Katar tarafı ile dondurulmuş varlıklarla ilgili görüşme yapacak." diye konuştu.

ABD'nin İran'a yönelik son saldırıları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Bekayi, "Hiçbir girişimi karşılıksız bırakmadık. Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya karşılık verecek güçtedir." açıklamasını yaptı.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'dan Hürmüz Boğazı Açıklaması - Son Dakika

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