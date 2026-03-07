İran'dan İsrail'e Füze Saldırısı Başladı

İran Devrim Muhafızları Ordusunun, İsrail'e yeni dalga füze saldırılarına başladığı bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberinde, "Devrim Muhafızları Ordusu, işgal altındaki topraklara yeni dalga füze saldırıları başlattı." ifadelerine yer verildi.

Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi de yaptığı açıklamada, saldırı dalgasının Sadık Vaat 4 Operasyonu'nun 24. dalgası olduğunu kaydetti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzeleri engellemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtilmişti.