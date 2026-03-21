İran'dan İsrail'e Füze Salvosu

ABD- İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran'ın gece yarısından itibaren düzenlediği sekizinci dalga misillemenin ardından İsrail'in güneyindeki liman kenti Eilat'ta sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.

İran füzeleri nedeniyle İsrail'in güneyindeki liman kenti Eilat'ta sirenler çaldı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, saldırının İsrail hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini ileri sürdü.

Eilat'ı hedef alan füze salvosu, İran'ın İsrail'in güneyinde Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu bölgeye ardışık düzenlediği iki dalga misillemenin ardından geldi.

Böylece İran, gece yarısından itibaren İsrail'e altısı Dimona bölgesini, biri hem Dimona hem İsrail'in orta kesimini, biri de Eliat'ı hedef alan sekiz dalga misilleme yapmış oldu.