İran'dan İsrail'e Misilleme Uyarısı

20.03.2026 18:39
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, İsrail'in saldırı planlarına karşı misilleme yapacaklarını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in İran'ın altyapısına yönelik saldırı planladığına dair istihbarat aldıklarını belirterek, böyle bir saldırı olursa misillemede hiçbir kısıtlamaya gitmeyeceklerini söyledi.

Erakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformundan, ABD Başkanı Donald Trump'ın "biz saldırmasak onlar bize saldıracaktı" şeklindeki konuşmasına yanıt verdi.

Trump'ın konuşma videosunu alıntılayan Erakçi, "Bizler ilkeli insanlarız. İranlılar diyalog halindeyken düşmanlarına sinsice saldırmazlar. Sadece saldırıya uğradığımızda güçlü bir şekilde karşılık veririz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in İran altyapısına yönelik saldırı planına dair ellerinde istihbarat bulunduğunu söyleyen Erakçi, "Tekrar ediyorum: Altyapımıza saldırı olursa, hiçbir şekilde kısıtlama uygulamayacağız." dedi.

Kaynak: AA

Trump’tan Netanyahu’ya İran uyarısı: Enerji sahalarına dokunma Trump'tan Netanyahu'ya İran uyarısı: Enerji sahalarına dokunma
Konyaspor, Gençlerbirliği’ni son dakikalarda üzdü Konyaspor, Gençlerbirliği'ni son dakikalarda üzdü
Futboldan men edilecekler mi FIFA’dan İsrail kararı Futboldan men edilecekler mi? FIFA'dan İsrail kararı
Trump’tan Japonya Başbakanı’nın yanında şok Pearl Harbor çıkışı Trump'tan Japonya Başbakanı'nın yanında şok Pearl Harbor çıkışı
Sergen Yalçın, ’’30 gündür oruç tutan tek oyuncu o’’ deyip öğrencisini övdü de övdü Sergen Yalçın, ''30 gündür oruç tutan tek oyuncu o!'' deyip öğrencisini övdü de övdü
Netanyahu hala dünyayı yaşadığına inandırmaya çalışıyor Netanyahu hala dünyayı yaşadığına inandırmaya çalışıyor

19:11
NATO, Irak misyonunda görev yapan tüm personeli Avrupa’ya tahliye etti
NATO, Irak misyonunda görev yapan tüm personeli Avrupa'ya tahliye etti
19:09
Sahibinin, koşmadığı için dövdüğü at bayıldı
Sahibinin, koşmadığı için dövdüğü at bayıldı
18:35
Fransız bilim insanlarından kalp yetmezliği tedavisinde umut veren buluş
Fransız bilim insanlarından kalp yetmezliği tedavisinde umut veren buluş
18:26
Mücteba Hamaney: Biz Türkiye’ye füze fırlatmadık
Mücteba Hamaney: Biz Türkiye'ye füze fırlatmadık
17:44
Kıvanç Tatlıtuğ bayram namazını hasırın üzerinde kıldı
Kıvanç Tatlıtuğ bayram namazını hasırın üzerinde kıldı
17:02
Trump: NATO biz olmadan kağıttan kaplan
Trump: NATO biz olmadan kağıttan kaplan
