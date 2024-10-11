İran'dan İsrail'e Sert Tepki

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TAHRAN, 11 Ekim (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakayi, İsrail'in Suriye- Lübnan sınırında İran'a ait bir sahra hastanesine düzenlediği hava saldırısını kınayarak saldırıyı "savaş suçu" olarak niteledi.

Bakayi Cuma günü yaptığı açıklamada İsrail'i, İran Kızılayı tarafından işletilen 56 yataklı hastaneyi hedef alarak ekipman ve yardım malzemeleriyle birlikte tahrip ettiği saldırısından dolayı eleştirdi.

Sözcü, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki hastane ve kurtarma merkezlerini sık sık vurmasının, "tüm uluslararası kural ve normlara karşı vurdumduymazlığının açık bir göstergesi" olduğunu ifade etti.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre saldırıya sert tepki gösteren İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kolivend de hastanede İran Kızılayı bayrağının çekili olduğuna işaret etti ve saldırının "kurtarma ve sağlık merkezlerine yönelik saldırıları yasaklayan uluslararası insani hukukun açık bir ihlali" olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi Perşembe günü Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani ile Doha'da yaptığı görüşmede Batı Asya'daki güvensizlik ve istikrarsızlığın ana nedeninin İsrail'in "savaş çığırtkanlığı" olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı'na göre Lübnan ve Gazze'deki altyapı tahribatını "soykırım" olarak nitelendiren Erakçi, bu yıkıma son verilmesi çağrısında bulundu.

Katar Dışişleri Bakanı ise İsrail'in "suçlarına" son vermek, bölgede istikrarı teşvik etmek ve Filistin ve Lübnan halklarını desteklemek üzere bölgesel işbirliği çağrısı yaptı.