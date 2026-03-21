İran'dan İsrail'e Yeni Saldırı Dalgalı

İran'ın İsrail'e yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıklamasının ardından, ülkenin güneyinde Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu bölgede sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin bunları önlemeye çalıştığı bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in güneyindeki Ölü Deniz bölgesi, Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu Dimona kenti ve çevresinde sirenlerin çaldığını duyurdu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızından yapılan açıklamada, henüz bir isabet ya da yaralanma bilgisinin bulunmadığı, gerekli hallerde gelişmelere ilişkin güncelleme yapılacağı aktarıldı.

İran basını, ülkeden İsrail'e yönelik yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını duyurmuştu.