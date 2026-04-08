İran'dan Silahlı Kuvvetler Mesajı

İran'da Devletin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi ve eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhsin Rızai, ABD ile varılan geçici ateşkese rağmen "Silahlı kuvvetlerin elinin ülkenin çıkarlarının tamamen güvence altına alınmasına kadar tetikte kalmaya devam edeceğini" ifade etti.

Rızai, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı açıklamayla, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın 40'ıncı gününde, İran ve ABD arasında varılan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes anlaşmasını değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerinden 3 kez geri adım atmasının ardından "Silahlı kuvvetler ve Devrim Rehberi'nin (Mücteba Hamaney) kararlı ve bilgece idaresi karşısında İran'ın 10 maddelik teklifini müzakere temeli olarak kabul etmek zorunda kaldığını" savunan Rızai, "Buna rağmen, silahlı kuvvetlerin eli, ülkenin çıkarlarının tamamen güvence altına alınmasına kadar tetikte kalmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, "Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla" 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, bu ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.