İran'dan Silahlı Kuvvetler Mesajı - Son Dakika
İran'dan Silahlı Kuvvetler Mesajı

08.04.2026 12:47
Rızai, ABD ile varılan geçici ateşkese rağmen silahlı kuvvetlerin tetikte kalacağını belirtti.

İran'da Devletin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi ve eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhsin Rızai, ABD ile varılan geçici ateşkese rağmen "Silahlı kuvvetlerin elinin ülkenin çıkarlarının tamamen güvence altına alınmasına kadar tetikte kalmaya devam edeceğini" ifade etti.

Rızai, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı açıklamayla, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın 40'ıncı gününde, İran ve ABD arasında varılan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes anlaşmasını değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerinden 3 kez geri adım atmasının ardından "Silahlı kuvvetler ve Devrim Rehberi'nin (Mücteba Hamaney) kararlı ve bilgece idaresi karşısında İran'ın 10 maddelik teklifini müzakere temeli olarak kabul etmek zorunda kaldığını" savunan Rızai, "Buna rağmen, silahlı kuvvetlerin eli, ülkenin çıkarlarının tamamen güvence altına alınmasına kadar tetikte kalmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, "Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla" 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, bu ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'dan Silahlı Kuvvetler Mesajı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ateşkes ihlal mi edildi Basra Körfezi’nde İran’a ait adalarda patlamalar
Bakan Tekin’den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
Ateşkes sonrası İsrail fena karıştı: Felaket
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı Polisler hakkındaki sözlere soruşturma
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv’i yerle bir etmek için harekete geçecek
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 12:59:22.
SON DAKİKA: İran'dan Silahlı Kuvvetler Mesajı - Son Dakika
Advertisement
