Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan Trump'a Hukuk Uyarısı

06.04.2026 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, Trump'ın altyapıları hedef alma tehdidinin savaş suçu olabileceğini belirtti.

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazem Garibabadi, "ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki elektrik santralleri ve köprüleri hedef alma yönündeki tehditlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve savaş suçu kapsamında değerlendirilebileceğini" bildirdi.

Kazem Garibabadi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran'ın toprak bütünlüğüne karşı güç kullanımının Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 2/4 maddesinin açık ihlali olduğunu belirterek, bu tür tehditlerin BM Genel Kurulu'nun 3314 sayılı kararı kapsamında saldırganlık olarak değerlendirilebileceğini" ifade etti.

"Sivil altyapı unsurları olan enerji santralleri ve köprülerin hedef alınmasının, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü'nün 8'inci maddesi ile 1977 tarihli Birinci Cenevre Protokolü'nün 52'nci maddesi uyarınca savaş suçu teşkil edebileceğini" kaydeden Garibabadi, bu yöndeki açıklamaların hukuki sonuçlar doğurabileceğini vurguladı."

Garibabadi ayrıca, "Trump'ın bu tür tehditlerinin bireysel cezai sorumluluk doğurabileceğini belirterek, İran'ın BM Şartı'nın 51. maddesi kapsamında her türlü saldırı veya yakın tehdide karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu" ifade etti.

Garibabadi, söz konusu tehditlerin yalnızca İran'ı değil, daha geniş bir bölgeyi etkileyebileceği uyarısında bulunarak, ABD yönetimini bu tür açıklamalardan vazgeçmeye çağırdı.

Kaynak: ANKA

Donald Trump, Diplomasi, Güncel, Hukuk, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu
Cezaevinden kaçan e-sporcuyu hiç hesaplamadığı bir detay yakalattı Bir zamanlar servet kazanıyordu Cezaevinden kaçan e-sporcuyu hiç hesaplamadığı bir detay yakalattı! Bir zamanlar servet kazanıyordu
CHP, Özkan Yalım’ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti CHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti
Sırbistan’da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu Sırbistan'da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu

11:27
Trump’tan Taliban’a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin
Trump'tan Taliban'a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin
11:17
İslam Memiş, altın için rakam verip uyardı: Sakın bu hatayı yapmayın
İslam Memiş, altın için rakam verip uyardı: Sakın bu hatayı yapmayın
10:50
Ateşkes konuşulurken İran’ın kritik ismi öldürüldü
Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü
10:49
Okan Buruk’tan beklenen Icardi kararı geldi Göztepe maçında...
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...
10:42
Kayıp tam 100 milyon TL Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
10:32
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 11:55:31. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.