İran'dan Trump'a Uyarı: Pekin'e Zaferle Giremez

Velayeti, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, ABD'ye yönelik açıklamalarda bulundu.

Trump'ın Çin ziyaretine ilişkin, "Sayın Trump bugünkü sükunetimizden faydalanarak asla Pekin'e zafer edasıyla gireceğini sanma. Önce Batı Asya'nın yeni jeopolitik düzeninin alfabesini öğren." ifadelerini kullanan Velayeti, Trump'ın, "Pentagon'un asker kayıpları ile ilgili ortaya koyduğu yalanlara inanarak" üstü kapalı şekilde İran'ı nükleer silah kullanmakla tehdit ettiğini dile getirdi.

"Savaşta ABD'yi mağlup ettiklerini" savunan Velayeti, ABD'nin, diplomatik süreçte galip gelmeyi düşünmemesini istedi.