İran'dan Yabancı Güçlere Çekilme Çağrısı
Iran lideri Hamaney'in danışmanı, yabancı güçlerin ayrılmasının güvenliği artıracağını belirtti.
İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, "güvensizliğin ana nedeni" olarak nitelendirdiği yabancı güçlerin bölgeden ayrılması gerektiğini vurgulayarak, güvenliğin bölge ülkeleri arasındaki işbirliğinin artırılmasıyla sağlanabileceğini belirtti.
Hamaney'in Başdanışmanı Velayeti, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.
Açıklamada Velayeti, "Amerika ve Siyonist rejimin yenilgisi, bölgedeki güvensizliğin ana nedeni olan yabancı güçlerin bölgeden ayrılması gerektiğine dair inancı güçlendirmiştir. Bölge ülkeleri, artan işbirliğiyle güvenliği sağlayabilirler." ifadelerini kullandı.
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