İran'dan Yeni Zenginleştirme Tesisine Hazırlık

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulunda alınan karara karşılık kuracakları yeni zenginleştirme tesisinin daha önceden inşa edilen "güvenli ve erişilemez bir yer" olduğunu ve santrifüjlerin kurulduğu an faaliyete başlayacağını bildirdi.

İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulunda ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya öncülüğünde alınan karar sonrası İran'ın vereceği karşılıkla ilgili İran devlet televizyonuna konuştu.

Karar sonrası "güvenli bir yerde yeni bir uranyum zenginleştirme merkezi" kurulmasının kararlaştırıldığına işaret eden İslami, "Diğer tarafın bu hukuk dışı, siyasi ve aşırı eylemine yanıt olarak İran, Allah'ın yardımıyla üçüncü zenginleştirme tesisini faaliyete alacak. Bu tesis inşa edildi, hazırlandı, güvenli ve erişilemez bir yer." dedi.

Konuyla ilgili UAEA'yı da bilgilendireceklerini aktaran İslami, "Santrifüj makinelerinin donatılması ve kurulması işlemi başlayacak. Makineler kurulur kurulmaz, bu yeni tesiste zenginleştirme faaliyetleri başlayacak." ifadelerini kullandı.

İslami, tesiste yeni nesil santrifüjlerin kullanılacağını belirtti. ???????

İran'ın İsfahan eyaletinin Natanz ve Kum eyaletinin Fordo bölgelerinde uranyum zenginleştirme tesisi bulunuyor.