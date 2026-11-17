İran Devrim Muhafızları, ABD'ye ait 9'uncu MQM-170 İHA'yı ele geçirdiğini duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran Devrim Muhafızları, Keşm Adası'nın güneyinde gece düzenlenen elektronik harp operasyonuyla ABD ordusuna ait MQM-170 tipi İHA'yı sağlam ele geçirdiğini duyurdu. Açıklamada, söz konusu İHA'nın bu türde ABD'ye ait ele geçirilen 9'uncu İHA olduğu öne sürüldü.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Keşm Adası'nın güneyinde ABD ordusuna ait MQM-170 tipi bir insansız hava aracını (İHA) sağlam şekilde ele geçirdiklerini duyurdu.
Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, gece saatlerinde, ABD ordusuna ait MQM-170 tipi İHA'nın Keşm Adası'nın güneyinde düzenlenen elektronik harp operasyonuyla sağlam şekilde ele geçirildiği belirtildi.
Açıklamada, ele geçirilen MQM-170 tipi İHA'nın bu türde ABD'ye ait ele geçirilen 9'uncu İHA olduğu öne sürüldü.
Kaynak: AA
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