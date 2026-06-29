İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Muhammed Ekberzade, Kirman eyaletinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Yarı resmi Fars Haber Ajansında yer alan haberde, Ekberzade'nin trafik kazasında yaşamını yitirdiği belirtildi.
Haberde, Ekberzade'nin içinde bulunduğu aracın seyir halindeyken devrilmesi sonucu ağır yaralandığı bildirildi.
Ekberzade'nin kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtilen haberde, kazanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Trafik Kazasında Öldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?