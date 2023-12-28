İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı: Aksa Tufanı operasyonu Filistinliler tarafından yapıldı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, ordu sözcüsünün, Hamas'ın "7 Ekim saldırılarının Kasım Süleymani suikastının intikamlarından biri olduğu" yönündeki açıklamasını düzelterek, "Aksa Tufanı operasyonunun tasarımı ve uygulaması Filistinliler tarafından yapılmış ve Filistin dışında herhangi bir karar alınmamıştır." dedi.

İran devlet televizyonuna göre, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Selami, 25 Aralık'ta Suriye'de İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Devrim Muhafızları Ordusunun üst düzey komutanlarından Razi Musevi için başkent Tahran'da düzenlenen cenaze töreninde konuştu.

Selami, İsrail'in öldürdüğü Musevi'nin, Devrim Muhafızları Ordusunun en deneyimli ve etkili komutanlarından biri olduğunu ifade ederek, "Seyyid Razi'nin intikamı, Siyonist rejimin devrilmesinden başka bir şey olmayacaktır." dedi.

Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Ramazan Şerif'in, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği "Aksa Tufanı" adı verilen saldırıların Süleymani suikastının intikamlarından biri olduğuna dair iddiasını da düzelten Selami, şunları söyledi:

"Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsünün açıklamasından Aksa Tufanı Operasyonu'nun Hac Kasım'ın intikamı olduğu konuşuldu. Aksa Tufanı bizim Hac Kasım'ın intikamını alma hareketimizden bağımsızdır. Aksa Tufanı operasyonunun tasarımı ve uygulaması Filistinliler tarafından yapılmış ve Filistin dışında herhangi bir karar alınmamıştır."

Selami, 2020'de ABD saldırısında hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin intikamını henüz almadıklarını belirterek, "Bunu zamanı gelince yapacağız. Yaptığımızı dürüstçe beyan ederiz ve korkmayız." dedi.

Hamas, Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsünün açıklamasını yalanlamıştı

En üst düzeyde İranlı yetkililer, daha önce Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği "Aksa Tufanı" saldırılarıyla ilgilerinin olmadığını açıklamıştı.

Bu açıklamalara rağmen Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Şerif, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, "Aksa Tufanı, Siyonistler ve ABD eliyle gerçekleşen Kasım Süleymani suikastının intikamlarından biriydi ve bu intikamlar devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Hamas, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Tuğgeneral Şerif'in, "Aksa Tufanı" saldırılarının Süleymani suikastının intikamlarından biri olduğuna dair iddiasını yalanlamıştı.

Açıklamada, "Hamas, İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Ramazan Şerif'in, Aksa Tufanı operasyonu ve gerekçelerine ilişkin yaptığı açıklamaların geçerliliğini reddediyor." ifadelerine yer verilmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020'de Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınında ABD saldırısında öldürülmüştü. İranlı yetkililer, bu suikastın intikamını alacaklarını dile getirmişti.