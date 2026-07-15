İran Diplomasi ve Savaşa Hazır - Son Dakika
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İran Diplomasi ve Savaşa Hazır

15.07.2026 21:59
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Kalibaf, ulusal çıkarlar için savaş ve diplomasiye ihtiyaç olduğunu vurguladı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, savaşa hazır olduklarını fakat ülkenin çıkarları için diplomasi ve müzakere araçlarından da yararlanılması gerektiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından, halka hitaben yaptığı yazılı paylaşımında Kalibaf, ABD'nin son saldırıları çerçevesinde gelişmeleri değerlendirdi.

ABD ile varoluşsal bir mücadele içinde olduklarını ifade eden Kalibaf, Washington'un hedefinin, İran İslam Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmak ve ülkeyi parçalamak olduğunu belirtti.

Kalibaf, "Her zaman savaşa hazır olmalı, güvenliğimizi ve ulusal çıkarlarımızı korumak için gerekirse canımız pahasına mücadele etmeliyiz. Bunun yanında ulusal çıkarlarımızı gerçekleştirmek ve kalıcı hale getirmek için diplomasi ve müzakere araçlarından da yararlanmalıyız." ifadelerini kullandı.

"Müzakere teslimeyet anlamına gelmemektedir"

Askeri yöntem ile diplomasi arasında uyum sağlanması gerektiğini belirten Kalibaf, "Savaş da müzakere de ulusal çıkarları korumanın iki yöntemidir. Bu aşamadaki müzakere, defalarca ifade ettiğim gibi teslimiyet anlamına gelmemektedir." açıklamasında bulundu.

ABD'yle varılan mutabakata değinen İranlı yetkili, bir mutabakatın ancak maddelerinin geçerli ve yürürlükte olması halinde anlam taşıyacağını belirtti.

Ülkesinin mutabakattan herhangi bir fayda sağlayamaması durumunda mutabakata bağlı kalmak için hiçbir neden olmadığını belirten Kalibaf, İran Silahlı Kuvvetleri'nin, düşmanın saldırılarına karşı koymak için her zamanki gibi tam hareket serbestisine sahip olduğunu vurguladı.

"Ulusal güvenliğimiz, Hürmüz Boğazı'nda 'İran düzeninin' korunmasına bağlıdır"

ABD ve İsrail ile 12 gün süren savaşın aksine, 40 günlük savaşta Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararının alınmasına değinen Kalibaf, "Bugün ulusal güvenliğimiz, Hürmüz Boğazı'nda 'İran düzeninin' korunmasına ve bu su yolundan ticari gemilerin azami düzeyde güvenli ve zararsız şekilde geçişinin sağlanmasına bağlıdır. Böylece bu geçiş, İran'ın güvenliğine katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Eski ülke lideri Ali Hamaney'in intikamını mutlaka alacaklarını belirten Kalibaf, ülke halkına birlik çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran Diplomasi ve Savaşa Hazır - Son Dakika

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