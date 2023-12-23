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İran Dışişleri Bakanı, Arap-Rus Ortak Açıklamasını Reddetti - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanı, Arap-Rus Ortak Açıklamasını Reddetti

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Arap-Rus ortak açıklamasını reddederek, bu açıklamanın İran'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne meydan okuduğunu söyledi. Abdullahiyan, üç adanın İran topraklarının ayrılmaz parçaları olduğunu vurgulayarak, İran'ın herhangi bir tarafın aksini iddia etmesini tamamen reddettiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı, Arap-Rus Ortak Açıklamasını Reddetti
23.12.2023 - 11:13,
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TAHRAN, 23 Aralık (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Cuma günü Arap-Rus ortak açıklamasını reddederek, bu açıklamanın İran'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne meydan okuduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre Bakan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, Perşembe günü Fas'ta bazı Arap devletleri ve Rusya tarafından yayımlanan ve İran'ın Körfez'deki üç adası Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adaları üzerindeki egemenliğini sorgulayan ortak bildiriye tepki gösterdi.

Açıklamada, 6. Arap-Rus İşbirliği Forumu katılımcılarının "üç adadaki ihtilafın" ikili müzakereler ya da Uluslararası Adalet Divanı yoluyla çözülmesi için barışçıl çözümleri ve girişimleri destekledikleri belirtilmişti.

Emir Abdullahiyan, üç adanın İran topraklarının "ayrılmaz parçaları" olduğunu vurgulayarak, İran'ın herhangi bir tarafın aksini iddia etmesini "tamamen reddettiğini" söyledi.

Tahran ve Moskova arasındaki "olumlu ve gelişen" ilişkilere işaret eden Abdullahiyan, Tahran'ın toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliği konusunda hiçbir tarafla uzlaşmayacağını vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı ise Moskova-Tahran ilişkilerini stratejik olarak nitelendirerek Rusya'nın her zaman İran'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu söyledi.

Lavrov, "Moskova'nın bu tutumundan asla şüphe edilmemelidir. Fas forumunun sonuç bildirgesini hazırlarken İran'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne duyulan saygıyı açık bir şekilde dikkate aldık" diye ekledi.

İran, tarihi, hukuki ve coğrafi belgeleri kanıt göstererek üç adanın tarihsel olarak ülkenin bir parçası olduğunu söylerken, Birleşik Arap Emirlikleri de üç ada üzerinde hak iddia ediyor ve uzun süredir müzakere yoluyla bir çözüme ulaşmak için baskı yapıyor.

Kaynak: Xinhua
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